© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:43

У LADA Iskra появился явный фаворит: какие версии расходятся лучше всего

Седан и SW Cross заняли 84% сделок по LADA Iskra — Шапринский коммерческий директор

Основной спрос на новую модель LADA Iskra в России сосредоточен вокруг двух вариантов кузова, тогда как третья версия заметно уступает им по популярности. Структура продаж показывает, что покупатели достаточно чётко определились с предпочтениями по конфигурации автомобиля. Об этом агентству "АВТОСТАТ" рассказал коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

Какие кузова выбирают покупатели

По данным дилерской сети, наибольший интерес вызывают седан и универсал SW Cross. Совокупно на эти два типа кузова приходится 84% всех сделок по продаже LADA Iskra.

Оставшиеся 16% продаж приходятся на классический универсал SW. Несмотря на наличие трёх вариантов кузова в линейке, распределение спроса оказалось неравномерным.

Коробки передач и двигатели

В вопросе трансмиссий покупатели LADA Iskra демонстрируют приверженность классическим решениям. Механическая коробка передач пока заметно опережает автоматическую по уровню интереса. По оценке дилеров, около двух третей клиентов выбирают автомобили с "механикой".

"Механическая коробка передач пока больше интересует покупателей, чем автоматическая трансмиссия. Автомобили LADA Iskra, оснащенные "механикой", предпочитают 2/3 покупателей модели", — констатирует Шапринский.

Не менее показательной оказалась и статистика по силовым агрегатам. Абсолютное большинство сделок — 87% — приходится на автомобили с двигателем мощностью 106 лошадиных сил. Версия с мотором на 90 л. с. остаётся нишевой и занимает лишь 13% от общего объёма продаж.

Модельный ряд и позиции на рынке

LADA Iskra представлена в трёх типах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Для модели предусмотрены три варианта силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л. с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также два варианта мотора на 106 л. с. — с 6-ступенчатой МКП и автоматической трансмиссией.

Стартовая цена модели составляет 1 249 000 рублей. За эту сумму предлагается седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра мощностью 90 л. с. и механической коробкой передач. Как ранее сообщали эксперты агентства "АВТОСТАТ", по итогам 51-й недели 2025 года LADA Iskra впервые вошла в десятку самых популярных моделей российского авторынка, заняв восьмое место.

