Lada Iskra
Lada Iskra
© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:13

Северная столица готовит сюрприз: новая Lada выходит на конвейер уже этой осенью

В Санкт-Петербурге в сентябре начнётся серийное производство Lada Iskra 2026

Когда в Северной столице начнётся выпуск новой Lada? Уже в сентябре Санкт-Петербургский автозавод приступит к серийному производству Lada Iskra 2026. Это событие станет важным этапом для "АвтоВАЗа", ведь компания рассчитывает на серьёзное усиление своих позиций на рынке.

Полная линейка моделей

На конвейере будут собирать все версии Iskra — от классического седана до универсала с внедорожным характером SW Cross. Машины предложат покупателям с разными коробками передач и комплектациями. В "АвтоВАЗе" подчёркивают, что качество и технические стандарты производства сохранятся на том же уровне, что и на головном заводе в Тольятти.

Подготовка длиной в месяцы

Для отработки производственного цикла в Санкт-Петербург заранее доставили около двухсот комплектов деталей, собранных на волжском предприятии. Каждый такой набор включал примерно тысячу элементов: кузов с покраской, двигатель, узлы подвески и компоненты салона. На этих образцах персонал завода оттачивал навыки и тестировал все этапы будущей сборки.

Решение, принятое на форуме

Второй производственный участок появился не случайно. Решение о запуске именно в Петербурге озвучили на летнем экономическом форуме. С тех пор предприятие прошло масштабную модернизацию: обновили линии, внедрили современное оборудование, организовали систему доставки комплектующих и построили новые склады.

Амбициозные планы

К концу года завод рассчитывает выпустить около четырёх тысяч автомобилей. Таким образом, "АвтоВАЗ" получит дополнительные мощности для производства модели, которая, по прогнозам компании, способна стать самой востребованной в ассортименте марки.

