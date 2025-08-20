Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

После долгого перерыва в Петербурге запускают автомобиль, которого ждали годы

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся сборка Lada Iskra

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге готовятся к запуску новой модели — Lada Iskra. Производственная площадка завершила корпоративный отпуск и теперь активно налаживает процесс сборки.

"Завод вышел из корпоративного отпуска. Готовимся к выпуску модели Lada Iskra", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Контекст: возвращение к работе

Не только петербургская площадка, но и головной завод АвтоВАЗа в Тольятти также недавно возобновил работу после корпоративного перерыва.

Компания владеет ещё одним заводом — в Ижевске, где выпускается Lada Largus.

Что уже собирают в Петербурге

Помимо новой модели, предприятие в северной столице сейчас выпускает кроссоверы под брендом XCite. Эти автомобили поступают в дилерскую сеть АвтоВАЗа и занимают свою нишу на рынке.

Когда стало известно о Lada Iskra

Планы по запуску сборки Lada Iskra в Санкт-Петербурге были подтверждены ещё в июне 2025 года. Тогда на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между АвтоВАЗом и заводом.

Таким образом, возвращение к работе завода и подготовка к старту сборки Lada Iskra можно назвать важным шагом в развитии отечественного автопрома.

