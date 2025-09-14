Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:48

Замена стекла на Lada Granta: один неправильный шаг — и вы рискуете безопасностью

АВТОВАЗ рассказал о несовместимости лобовых стекол Lada Granta разных годов выпуска

Когда речь заходит о замене лобового стекла на автомобилях, владельцам Lada Granta стоит быть особо внимательными. Пожалуй, одна из самых частых ошибок, которые допускают автовладельцы, — это неучёт изменений, которые происходили с конструкцией стекол в разные годы выпуска модели. На АВТОВАЗе пояснили, что лобовые стекла для автомобилей Lada Granta разных лет могут не подходить друг к другу, даже если они с завода, что напрямую связано с изменениями в конструкции и креплениях.

Почему стекла не подходят друг к другу?

Процесс выпуска и модернизации автомобилей всегда сопровождается внесением изменений в детали, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики, повысить безопасность или соответствовать новым стандартам. Для Lada Granta это также актуально. Например, летом 2024 года в линейке Granta была пересмотрена система крепления ветровых стекол. Производитель изменил каталожные номера стекол для всех моделей, что означало появление новых артикулов. Ранее использовавшиеся детали стали несовместимы с новыми.

Основные изменения касаются дистанционных упоров, которые раньше использовались в количестве шести штук. В новых версиях стекол их стало восемь. Эти изменения напрямую влияют на монтаж, потому что детали, разработанные для старых упоров, не могут быть использованы с новыми стеклами. Подбор стекла с неправильным количеством упоров чреват проблемами в процессе установки, а также при дальнейшей эксплуатации.

Зачем важно соблюдать точность при замене стекла?

На заводе подчеркивают, что смешивание старых и новых деталей — это далеко не лучший вариант. Когда компоненты не совпадают, могут возникнуть проблемы как в процессе монтажа, так и при эксплуатации автомобиля. Например, неправильная установка стекла с неподобающими упорами может привести к недостаточной герметичности или плохому креплению, что в свою очередь повышает риск повреждения стекла, а в худшем случае — утраты его функциональности. Несоответствие комплектующих может также повлиять на аэродинамику и безопасность автомобиля.

Кроме того, если установка стекла произведена с нарушениями, это может стать причиной преждевременного износа или повреждения других компонентов автомобиля. Важно понимать, что такие ошибки не только усложняют процесс ремонта, но и могут поставить под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

Как правильно выбрать стекло для замены?

Чтобы избежать всех этих проблем, важно заранее определить, какое стекло и комплектующие подходят для вашего автомобиля. Для этого стоит обратить внимание на каталожные номера стекол, которые указаны на самом автомобиле, а также на упоры, предназначенные для крепления. Мастера и автосервисы, как правило, могут помочь с определением нужных деталей, если у вас возникли сомнения.

Важно не пытаться сэкономить, используя детали старого образца, если они не подходят для вашего конкретного автомобиля. Лучше всего обращаться к проверенным источникам, чтобы купить комплектующие, соответствующие требованиям производителя.

Как избежать неприятных сюрпризов при замене стекла?

При необходимости заменить стекло, рекомендуется всегда уточнять, какой именно вариант стоит на вашем автомобиле, и строго придерживаться актуальных каталогов. Этот подход позволяет избежать множества проблем, связанных с установкой и эксплуатацией ветрового стекла. Ведь замена стекла — это не только вопрос внешнего вида автомобиля, но и его безопасности, а также долговечности всей конструкции.

