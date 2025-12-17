Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лада Гранта
Лада Гранта
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:00

Рулевой вал против водителя: как дефект массовой Lada ставит под удар безопасность

АвтоВАЗ отзывает 33 тысячи Lada Granta из-за дефекта рулевого вала — Коммерсантъ

Очередная отзывная кампания АвтоВАЗа вновь привлекла внимание к самой массовой модели бренда. Под проверку попали десятки тысяч автомобилей, а поводом стали риски, связанные с безопасностью управления. Речь идёт о потенциальных дефектах узла, напрямую влияющего на контроль над машиной. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Что стало поводом для отзыва

Крупный отзыв затронул более 33 тысяч автомобилей Lada Granta, реализованных в период с июня по декабрь 2025 года. По данным источников, знакомых с ситуацией, кампания связана с возможными неполадками карданного шарнира рулевого вала. Дефект этого элемента способен вызывать люфт рулевого управления, нечеткость реакций автомобиля и увеличение усилия при повороте руля.

В наиболее неблагоприятном сценарии проблема может привести к заклиниванию рулевого механизма и потере контроля над автомобилем. При этом сам производитель официально причины отзыва не раскрывает, ограничиваясь формулировкой о дополнительной проверке одного из узлов.

Что будут делать в дилерских центрах

Ранее в Росстандарте сообщали, что отзыв носит добровольный характер. В дилерских центрах для попавших под кампанию автомобилей предусмотрена диагностика элементов рулевого управления. При обнаружении отклонений узел подлежит замене.

Эксперты отмечают, что неисправности карданного шарнира, как правило, проявляются стуками, вибрациями и отсутствием самовозврата руля после поворота. При сильном износе возможен тугой ход или блокировка. При этом подчеркивается, что речь идёт о потенциальном риске: дефект может присутствовать далеко не во всех машинах из перечня отзыва.

Насколько серьёзны последствия для рынка

Специалисты указывают, что ремонт подобной неисправности технически несложен и выполняется в рамках стандартного дилерского обслуживания. Поэтому с точки зрения эксплуатации для владельцев ситуация не должна обернуться длительными простоями или сложными процедурами.

Несмотря на репутационные риски, эксперты считают, что отзыв вряд ли отразится на продажах модели. Lada Granta остаётся самым продаваемым новым автомобилем в России, а отсутствие реальных альтернатив в бюджетном сегменте и минимальная цена продолжают играть ключевую роль для покупателей. Даже на фоне уже шестой отзывной кампании в этом году спрос на модель, по оценкам аналитиков, сохранится на прежнем уровне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

АвтоВАЗ выпустил 325 тысяч автомобилей в 2025 году — Максим Соколов сегодня в 2:15
АвтоВАЗ сбросил обороты, но не амбиции: почему меньше машин — не провал

АвтоВАЗ скорректировал планы и выпустил меньше машин, чем годом ранее, но не утратил амбиций: компания делает ставку на устойчивость, модернизацию и рост в 2026 году.

Читать полностью » Включение печки зимой замедляет прогрев двигателя — автомеханики сегодня в 0:34
Хочешь, чтобы двигатель служил дольше? Перестань делать это, садясь в холодную машину

Включённая печка зимой может замедлить прогрев двигателя и повлиять на его ресурс. Автомастер напомнил, как правильно прогревать авто в мороз.

Читать полностью » Использование смартфона и превышение скорости за рулём увеличивают риск аварий — Авто Mail вчера в 22:58
Водительские привычки запускают ДТП: от этих мелочей на дороге челюсть отвисает

Какие привычки незаметно повышают риск ДТП и почему именно внимание, скорость и состояние водителя чаще всего становятся решающими факторами на дороге.

Читать полностью » Цены на автомобили в 2026 году увеличатся на уровне инфляции — аналитики вчера в 20:25
Немцы ушли, японцы вернулись: как новые правила утильсбора перевернули рынок

После изменения правил утильсбора российские покупатели переключились на автомобили с мощностью до 160 л.с., а спрос на немецкие и японские модели снова растёт.

Читать полностью » Стиль вождения нужно менять зимой из-за гололеда — автоэксперт вчера в 18:49
Беру дистанцию и скорость — и гололёд не страшен: привычка, которая заменяет кучу помощников

Гололёд проверяет водителя на внимательность: 5 приёмов из автошколы, которые помогут снизить риск ДТП зимой, даже в плотном потоке и снегопад.

Читать полностью » LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов вчера в 17:24
Китайские скидки изменили рынок: LADA снизила цены на свои модели

Автомобили LADA снизили цены на 5% в 2025 году, несмотря на инфляцию. Узнайте, что привело к таким изменениям и как это повлияло на рынок!

Читать полностью » вчера в 17:18
Передний и полный привод: что известно о новых кроссоверах "Москвича"

Бренд "Москвич" представил новые кроссоверы M70 и M90, которые обещают изменить рынок SUV в России. Мы расскажем, что скрывают эти модели.

Читать полностью » Кроссоверы не всегда подходят для бездорожья — большинство моделей оснащены передним приводом — портал Авто Mail вчера в 16:41
Почему кроссоверы не всегда оправдывают ожидания: опасность, которую скрывает высокий клиренс

Кроссоверы давно стали лидерами рынка, но вокруг SUV накопилось немало мифов — от безопасности до зимней езды и практичности салона.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Постоянная усталость оказалась симптомом рака у американки — Daily Mail
Общество
Россияне получат 118 выходных дней в 2026 году — Бессараб
Недвижимость
Ставки по ипотеке упали до 21% — Дом.рф
Экономика
Крепкий рубль стал риском для инфляции — экономист Заверский
Наука
Межзвездный объект изменил траекторию движения — астрофизик Леб
Туризм
Китайские туристы столкнулись с проблемами связи в России — РИАН
Происшествия
Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС
Наука
Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet