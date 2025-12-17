Рулевой вал против водителя: как дефект массовой Lada ставит под удар безопасность

Очередная отзывная кампания АвтоВАЗа вновь привлекла внимание к самой массовой модели бренда. Под проверку попали десятки тысяч автомобилей, а поводом стали риски, связанные с безопасностью управления. Речь идёт о потенциальных дефектах узла, напрямую влияющего на контроль над машиной. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Что стало поводом для отзыва

Крупный отзыв затронул более 33 тысяч автомобилей Lada Granta, реализованных в период с июня по декабрь 2025 года. По данным источников, знакомых с ситуацией, кампания связана с возможными неполадками карданного шарнира рулевого вала. Дефект этого элемента способен вызывать люфт рулевого управления, нечеткость реакций автомобиля и увеличение усилия при повороте руля.

В наиболее неблагоприятном сценарии проблема может привести к заклиниванию рулевого механизма и потере контроля над автомобилем. При этом сам производитель официально причины отзыва не раскрывает, ограничиваясь формулировкой о дополнительной проверке одного из узлов.

Что будут делать в дилерских центрах

Ранее в Росстандарте сообщали, что отзыв носит добровольный характер. В дилерских центрах для попавших под кампанию автомобилей предусмотрена диагностика элементов рулевого управления. При обнаружении отклонений узел подлежит замене.

Эксперты отмечают, что неисправности карданного шарнира, как правило, проявляются стуками, вибрациями и отсутствием самовозврата руля после поворота. При сильном износе возможен тугой ход или блокировка. При этом подчеркивается, что речь идёт о потенциальном риске: дефект может присутствовать далеко не во всех машинах из перечня отзыва.

Насколько серьёзны последствия для рынка

Специалисты указывают, что ремонт подобной неисправности технически несложен и выполняется в рамках стандартного дилерского обслуживания. Поэтому с точки зрения эксплуатации для владельцев ситуация не должна обернуться длительными простоями или сложными процедурами.

Несмотря на репутационные риски, эксперты считают, что отзыв вряд ли отразится на продажах модели. Lada Granta остаётся самым продаваемым новым автомобилем в России, а отсутствие реальных альтернатив в бюджетном сегменте и минимальная цена продолжают играть ключевую роль для покупателей. Даже на фоне уже шестой отзывной кампании в этом году спрос на модель, по оценкам аналитиков, сохранится на прежнем уровне.