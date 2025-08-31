Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
© commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:14

Покупатели рискуют: вложения в Granta обесцениваются быстрее, чем ожидалось

Lada Granta подешевела на 9% на вторичном рынке в России — данные "Автостата"

Lada Granta уже много лет держит позиции самой востребованной модели в России, и интерес к ней заметен не только на первичном, но и на вторичном рынке. Однако, как показывают данные аналитиков, с начала 2025 года стоимость автомобиля с пробегом постепенно снижается.

Снижение цен на вторичном рынке

По данным агентства "Автостат", за январь-август 2025 года Lada Granta подешевела в среднем на 9%. Так, автомобиль 2024 года выпуска с небольшим пробегом сегодня обойдется в 922 тыс. рублей. Машины постарше заметно доступнее: модель 2020 года можно купить примерно за 696 тыс. рублей, 2016 года — за 493 тыс., а Granta 2012 года — уже за 319 тыс. рублей.

"С января по август 2025 года средняя стоимость Lada Granta на вторичном рынке снизилась на 9%", — сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Популярность модели

С момента выхода в 2011 году Lada Granta стабильно удерживает лидерство по продажам среди российских автомобилей. За 15 лет на рынок было поставлено более 1,7 млн экземпляров. Особенно удачными стали 2023 и 2024 годы, когда ежегодный объём продаж достигал порядка 200 тыс. машин.

Популярность Granta объясняется сочетанием доступной цены, простой конструкции и низких затрат на обслуживание. Это один из немногих автомобилей, который уверенно покупают и новые водители, и те, кто ищет практичный транспорт для повседневной эксплуатации.

Спрос на вторичке

На рынке подержанных машин Granta не теряет актуальности. Только за первые семь месяцев 2025 года было продано 118 тыс. автомобилей этой модели. При этом речь идёт о двух поколениях и четырёх модификациях, что говорит о широкой представленности Granta на рынке и разнообразии предложений для покупателей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Восстановление автомобильного аккумулятора: что делать, а что нет сегодня в 11:28

Восстановление аккумулятора: что на самом деле помогает, а что — лишь временный костыль

Узнайте, как восстановить ёмкость автомобильного аккумулятора в домашних условиях. Методы реанимации, которые могут вернуть аккумулятор к жизни, а также признаки, когда лучше сразу менять батарею.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, что делать при разряженном аккумуляторе и отказе стартера вчера в 13:22

Зимой даже новая машина может отказать с утра — вот почему

Автомобиль не заводится? Причин может быть несколько: от разряженного аккумулятора до загустевшей солярки. Разбираем, что делать в каждом случае.

Читать полностью » Признаки перекупщика: как избежать рисков при покупке автомобиля с рук сегодня в 10:22

Идеальный внешний вид и пустой багажник: как распознать перекупщика по мелочам

Идеальный блеск кузова, пустой салон и свежие документы могут скрывать неприятный факт: перед вами перекупщик. Узнайте, как вовремя это распознать.

Читать полностью » Mazda объявила дату начала продаж кроссовера EZ-60 в Китае — 26 сентября сегодня в 9:55

Счёт пошёл на недели: Mazda готовится бросить вызов китайскому рынку

Новый кроссовер Mazda EZ-60 готовится к старту продаж в Китае. Модель уже вызвала ажиотаж, и бренд рассчитывает на её глобальный успех.

Читать полностью » Почему в машине пахнет сыростью: объяснили механики сегодня в 9:26

В салоне стало душно даже с кондиционером — вот где кроется настоящая проблема

Когда кондиционер в машине перестаёт охлаждать и появляется запах из воздуховодов, дело может быть не только в заправке — иногда требуется серьёзный ремонт.

Читать полностью » сегодня в 8:51

Баланс спроса и предложения найден: что ждёт авторынок в сентябре

Российский авторынок выходит из затяжного спада: эксперты прогнозируют нормализацию складских запасов уже этой осенью, но риски всё ещё сохраняются.

Читать полностью » Как правильно прокачать сцепление автомобиля — инструкция от специалистов сегодня в 8:26

Две минуты работы — и сцепление снова как новое: способ знают не все

Если педаль сцепления стала мягкой или передачи включаются с трудом — значит, пора прокачивать систему. Разбираемся, как сделать это правильно.

Читать полностью » Эксперт сегодня в 7:47

Бесплатное дороже: как обычная вода обходится владельцам авто в целое состояние

Почему привычка некоторых водителей заливать в бачок авто простую жидкость может обернуться серьезным ремонтом — и чем лучше заменить летом.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки: рекомендации Минздрава США по работе с двумя группами мышц
Дом

Кондиционер для белья: польза, состав и правила применения — советы эксперта химчистки
Садоводство

Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен
Авто и мото

Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД
Еда

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота
Садоводство

Эксперты объяснили основные приёмы повышения урожайности помидоров
Питомцы

Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru