Покупатели рискуют: вложения в Granta обесцениваются быстрее, чем ожидалось

Lada Granta уже много лет держит позиции самой востребованной модели в России, и интерес к ней заметен не только на первичном, но и на вторичном рынке. Однако, как показывают данные аналитиков, с начала 2025 года стоимость автомобиля с пробегом постепенно снижается.

Снижение цен на вторичном рынке

По данным агентства "Автостат", за январь-август 2025 года Lada Granta подешевела в среднем на 9%. Так, автомобиль 2024 года выпуска с небольшим пробегом сегодня обойдется в 922 тыс. рублей. Машины постарше заметно доступнее: модель 2020 года можно купить примерно за 696 тыс. рублей, 2016 года — за 493 тыс., а Granta 2012 года — уже за 319 тыс. рублей.

"С января по август 2025 года средняя стоимость Lada Granta на вторичном рынке снизилась на 9%", — сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Популярность модели

С момента выхода в 2011 году Lada Granta стабильно удерживает лидерство по продажам среди российских автомобилей. За 15 лет на рынок было поставлено более 1,7 млн экземпляров. Особенно удачными стали 2023 и 2024 годы, когда ежегодный объём продаж достигал порядка 200 тыс. машин.

Популярность Granta объясняется сочетанием доступной цены, простой конструкции и низких затрат на обслуживание. Это один из немногих автомобилей, который уверенно покупают и новые водители, и те, кто ищет практичный транспорт для повседневной эксплуатации.

Спрос на вторичке

На рынке подержанных машин Granta не теряет актуальности. Только за первые семь месяцев 2025 года было продано 118 тыс. автомобилей этой модели. При этом речь идёт о двух поколениях и четырёх модификациях, что говорит о широкой представленности Granta на рынке и разнообразии предложений для покупателей.