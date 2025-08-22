Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"
Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"
© commons.wikimedia.org by ShinePhantom is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:12

Тишина обошлась в сотни миллионов: что произошло на "АвтоВАЗе", пока рабочие отдыхали

"АвтоВАЗ" вложил 347 млн рублей в модернизацию заводов во время отпуска сотрудников

Знаете, сколько стоит тишина в заводских цехах во время отпуска? Для "АвтоВАЗа" — сотни миллионов рублей. Пока сотрудники отдыхали, заводы пережили масштабное обновление: за пару недель здесь успели выполнить свыше 10 тысяч операций общей стоимостью более 347 миллионов.

Роботы против дефектов

Главная цель инвестиций — избавиться от старых уязвимостей. Там, где раньше многое зависело от ручного труда, теперь всё чаще работают роботы. Например, на линии LADA Granta внедрили автоматическую систему загрузки боковин кузова. Решение одновременно ускоряет процесс и экономит компании до шести миллионов рублей в год. В сварочном цехе уровень роботизации теперь превысил 85% — показатель, которым не могут похвастаться даже некоторые зарубежные автопроизводители.

Не забыли и про новинку: для будущей LADA Искра установили уникальную систему изготовления пола кузова с применением роботов, новые камеры окраски и оборудование для нанесения лака. Это фактически переход к новому технологическому укладу — меньше человеческого фактора, меньше дефектов, больше стабильности.

"Веста" и "Нива": модернизация легенд

Тольяттинский завод получил новые комплексы для сварки оснований кузова LADA Vesta. Кроме того, модернизированы зоны окраски и подготовки деталей. Для LADA Niva сделали капитальный ремонт почти полуторакилометрового конвейера напольных плит, обновили сварочные линии и расширили покрасочные мощности.

Особый акцент — двигатели. Завод готовится к выпуску 1,8-литрового мотора нового поколения. Такой шаг позволит повысить динамику моделей и сократить их "аппетит" к топливу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

В Китае новенькие BMW зарастают сорняками. Почему европейский автопром теряет позиции и как китайские электромобили вытесняют немецких гигантов?

Читать полностью » Dacia представит самый дешёвый электрокроссовер в Европе в 2026 году сегодня в 5:03

Автогиганты напряглись: Dacia готовит самый дешёвый электрокроссовер Европы

Dacia готовит революцию на рынке: новый Spring появится в 2026 году, получит два типа электромоторов и запас хода до 400 км при цене от 15 000 евро.

Читать полностью » Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

Читать полностью » Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

Читать полностью » Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

Читать полностью » Lamborghini представила гиперкар Fenomeno на Monterey Car Week 2025 за $3,5 млн сегодня в 3:13

Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Lamborghini Fenomeno — гиперкар, где нет двух одинаковых машин: 1065 л.с., цена 3,5 млн долларов и уникальный дизайн для каждого владельца.

Читать полностью » Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года сегодня в 2:37

Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Трагическая гибель Брента Хиндса потрясла музыкальный мир. Как он основал Mastodon, почему покинул группу и чем запомнится фанатам?

Читать полностью » Таблица КВС: сколько заплатят за ОСАГО молодые и опытные водители сегодня в 2:16

Молодые водители в шоке: один показатель увеличивает цену ОСАГО больше всего

Коэффициент возраста и стажа (КВС) может как удвоить цену ОСАГО, так и сделать страховку дешевле. Разбираемся, как он рассчитывается и почему так важен.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт шоколадной колбасы из печенья со сгущенкой
Спорт и фитнес

Harvard Health: регулярная растяжка бицепсов увеличивает амплитуду движений
Еда

Рецепт бутербродов со шпротами на сковороде с чесночно-укропной намазкой
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок назвал эксперт по фитнесу Алекс Виада
Садоводство

Сад без дыр: как спасти урожай от паутинного клеща – 3 эффективных метода
Туризм

Личный опыт: лучшие гастрономические сувениры из разных стран
Питомцы

Немецкая овчарка и акита-ину признаны одними из самых верных собак
Дом

Личный опыт: как мы адаптировались к работе робота-пылесоса дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru