Тишина обошлась в сотни миллионов: что произошло на "АвтоВАЗе", пока рабочие отдыхали

Знаете, сколько стоит тишина в заводских цехах во время отпуска? Для "АвтоВАЗа" — сотни миллионов рублей. Пока сотрудники отдыхали, заводы пережили масштабное обновление: за пару недель здесь успели выполнить свыше 10 тысяч операций общей стоимостью более 347 миллионов.

Роботы против дефектов

Главная цель инвестиций — избавиться от старых уязвимостей. Там, где раньше многое зависело от ручного труда, теперь всё чаще работают роботы. Например, на линии LADA Granta внедрили автоматическую систему загрузки боковин кузова. Решение одновременно ускоряет процесс и экономит компании до шести миллионов рублей в год. В сварочном цехе уровень роботизации теперь превысил 85% — показатель, которым не могут похвастаться даже некоторые зарубежные автопроизводители.

Не забыли и про новинку: для будущей LADA Искра установили уникальную систему изготовления пола кузова с применением роботов, новые камеры окраски и оборудование для нанесения лака. Это фактически переход к новому технологическому укладу — меньше человеческого фактора, меньше дефектов, больше стабильности.

"Веста" и "Нива": модернизация легенд

Тольяттинский завод получил новые комплексы для сварки оснований кузова LADA Vesta. Кроме того, модернизированы зоны окраски и подготовки деталей. Для LADA Niva сделали капитальный ремонт почти полуторакилометрового конвейера напольных плит, обновили сварочные линии и расширили покрасочные мощности.

Особый акцент — двигатели. Завод готовится к выпуску 1,8-литрового мотора нового поколения. Такой шаг позволит повысить динамику моделей и сократить их "аппетит" к топливу.