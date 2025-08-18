Новый кроссовер Lada Azimut чеченского производства

В Чеченской Республике могут начать выпуск новых моделей Lada, включая перспективный кроссовер Azimut. Об этом стало известно после визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на завод "Чеченавто" в Аргуне.

Федорищев заявил, что планирует обратиться к руководству АвтоВАЗа с предложением организовать на предприятии производство современных моделей марки. В частности, речь идет о поставке в Чечню пробной партии кроссовера Lada Azimut для оценки возможностей локализации.

Сейчас "Чеченавто" выпускает только Lada Granta в популярных среди местных покупателей комплектациях. Однако власти региона и представители АвтоВАЗа рассматривают возможность расширения модельного ряда.

Ожидается, что серийное производство Lada Azimut на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти стартует в первой половине 2026 года. Новинка построена на модернизированной платформе Lada Vesta и получит два атмосферных двигателя объемом 1.6 и 1.8 литра, а впоследствии — турбированную версию мощностью 150 л. с. с автоматической коробкой передач.

Предполагаемая цена кроссовера составит от 2,5 до 3 миллионов рублей. В случае успешных переговоров Чечня может стать вторым регионом России после Самарской области, где будут собирать новую модель Lada.