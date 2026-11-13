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Lada Azimut
Lada Azimut
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:11

Не успел выйти на рынок, а уже зовут в гараж: новый кроссовер LADA испытали сотрудники

В рамках "Недели качества" на АВТОВАЗе организовали тест-драйв, который больше напоминал профессиональный смотр. В этом году масштаб мероприятия вырос вдвое: за руль сели около 200 человек — сотрудники завода и представители компаний-поставщиков. Вместо того чтобы демонстрировать весь модельный ряд, организаторы сосредоточились на обновлениях и новинках. В список попали LADA Iskra, Vesta NG, представительский седан Aura, а также Niva Legend и Niva Travel с двигателями объемом 1,8 литра.

Однако главным объектом любопытства стал новый кроссовер LADA Azimut. Его представили сразу в двух вариантах трансмиссии: с механикой и с вариатором. Это создало интересную ситуацию, когда автомобиль оценивали люди, которые знают его "изнутри" — в том числе те, чьи предприятия поставляют для модели пружины подвески.

Впечатления от Azimut

Оценки участников, прошедших по тестовой трассе, сосредоточились вокруг характера шасси. Представитель завода-поставщика пружин отметил, что подвеска получилась "в меру жесткой", что, по его ощущениям, позволило автомобилю уверенно проходить повороты. Другие водители выделили общую динамику, комфорт и управляемость кроссовера.

Особый интерес вызвали эмоциональные реакции. Один из участников, владелец LADA Vesta, после двух кругов по маршруту заявил о намерении сменить свой автомобиль на Azimut в следующем году. Еще одна сотрудница завода, имеющая опыт вождения иномарок, отметила плавность хода и уверенное поведение новой модели на дороге.

По итогам мероприятия организаторы констатировали: LADA Azimut собрал больше всего положительных откликов, а критических замечаний по всей группе испытанных автомобилей было немного.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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