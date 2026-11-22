АВТОВАЗ отправил в Эквадор испаноязычную презентацию кроссовера LADA Azimut, приуроченную к запуску модели на местном рынке. Слайды, оказавшиеся в распоряжении пользователей форума Лада. Онлайн, раскрывают техническую логику выбора оборудования и силовых агрегатов, которые производитель сочтет подходящими для латиноамериканских условий эксплуатации.

Здесь интересно то, как устроена иерархия предложений. Для базовых и средних уровней оснащения предусмотрен выбор между двумя типами приводов: классической 1,6-литровой атмосферной бензиновой мощностью 120 л. с., сопряженной с шестиступенчатой механической коробкой, и 1,8-литровым двигателем мощностью 132 л. с. с вариаторной трансмиссией (CVT). Верхний уровень комплекта лишен механического варианта — только 1,8 л и CVT. Это не случайное ограничение, а осознанная сегментация: автоматизация здесь воспринимается не как дорогая опция, а как базовое ожидание для верхнего сегмента кроссоверов в Южной Америке.

Что скрывается под слоями оборудования

Первый уровень оснащения формирует фундамент безопасности и комфорта, который, если приглядеться, оказывается достаточно плотным даже для стартовой позиции. В список входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), ассистенты при трогании на подъеме и при спуске. Последнее особенно значимо: функции Hill Start Assist и Hill Descent Control в стандартной комплектации кроссовера — это признание того, что машина рассчитана на бездорожье или хотя бы на горные дороги Эквадора, где такие системы переходят из категории "удобно" в категорию "необходимо".

В этот же пакет входят электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, мультимедийная система с шестью динамиками, цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, обогрев передних сидений, многофункциональный руль, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние парктроники и камера заднего вида с очистителем. Отдельного внимания заслуживает кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком — редкость, которая говорит о том, что производитель внимательно смотрит на специфические запросы рынков с жарким климатом.

Второй уровень добавляет не столько количество, сколько качество и функциональность. Здесь появляются двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски (205/55 R17), светодиодные противотуманные фары, передние боковые подушки и шторки безопасности, передние датчики парковки. Комфорт расширяется: обогрев задних сидений, восемь динамиков, двухзонный климат-контроль, зеркала с электроприводом складывания, беспроводная зарядка смартфона. Внутреннее пространство получает USB-C разъем у зеркала заднего вида, салонное зеркало с автозатемнением, футляр для очков, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях с поясничной поддержкой и пассажирского — в четырех. Заднее сиденье складывается из багажника.

Но по-настоящему показательной является группа функций, связанных с обогревом стекла. В комплектацию второго уровня входят обогрев ветрового стекла и зоны стеклоочистителей, обогрев передних боковых стекол, а также обогрев форсунок стеклоомывателя. Это не декоративная опция, а инженерное решение для условий, где резкое изменение температуры и обледенение — не редкость, а нормальный рабочий режим. Для рынков Южной Америки, где перепады температуры на горных маршрутах могут быть экстремальными, такое сочетание функций в не самом дорогом сегменте выглядит как продуманный ответ на реальные эксплуатационные сценарии, а не маркетинговый жест.

Верхний уровень оснащения делает ставку на обзорность и интеллектуальные ассистенты. Появляются камеры кругового обзора, передняя камера с очистителем, панорамная крыша, интенсивное затемнение задних стекол, обивка сидений натуральной кожей. В блок активной безопасности входят система контроля слепых зон (BSW), предупреждение о заднем столкновении (RCW), предупреждение об опасности при выходе из автомобиля (DOW) и предупреждение о поперечном движении сзади при выезде задним ходом (RCTA). Электропривод багажника, двухцветные 18-дюймовые диски (235/45 R18), крыша в черном цвете и подсветка зоны входа в передних дверях завершают образ топовой версии.

Дополнительные пакеты и их роль

Отдельно вынесены дополнительные пакеты оборудования, которые можно докупать к среднему уровню комплектования. Они включают сильную тонировку задних стекол, окраску крыши в черный цвет, электропривод открывания багажника и панорамную крышу с черной отделкой. Для топового уровня предусмотрен один пакет: двухцветный салон в коричневом цвете "Мокка". Такая структура позволяет покупателю собрать автомобиль под конкретные потребности, не переплачивая за полный максимум, но и не лишаясь желаемых функций.

Важно, что на слайде не указаны названия конкретных комплектаций, цены и точные сроки начала продаж в Эквадоре. В России же информация о ценах и конфигурациях Lada Azimut пока остается закрытой, что создает информационный вакуум, который, впрочем, заполняется именно такими у漏ками, как эквадорская презентация.

Контекст запуска в Эквадоре задает временные рамки. Продажа будет осуществляться через компанию GRANMARCELINO Corp., а машины появятся в автосалонах Кито, Гуаякиля и Манты. Первые автомобили LADA, а именно седан Iskra и универсал Iskra SW Cross, должны поступить в продажу в третьем квартале 2026 года. Кроссовер Azimut появится позже. Этот порядок вывода моделей говорит о том, что производитель выстраивает пирамиду предложения: сначала более доступные по цене и, возможно, по восприятию модели, затем — кроссовер с более богатой начинкой. То, что мы видим в презентации для Эквадора, — это, вероятно, наиболее полная картина того, какие функции и комбинации силовых агрегатов АВТОВАЗ считает адекватными для глобального запуска Lada Azimut, независимо от конкретных рынков, на которых он будет продаваться в конечном итоге.