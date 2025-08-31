Из гаража особого назначения — в регионы: куда пришла Lada Aura

Татарстан одним из первых регионов России начал масштабно обновлять служебные автопарки, делая ставку на отечественные машины. На этот раз республиканские структуры приобрели крупную партию новых бизнес-седанов Lada Aura, произведённых на АВТОВАЗе.

Сколько машин закупили

В общей сложности республика получила 80 автомобилей. Половину из них — 40 машин — направили в распоряжение медицинских учреждений. Передача состоялась 28 августа.

Примечательно, что вместе с Lada Aura в Татарстан поступила и партия машин скорой помощи на базе Sollers Atlant. Компания "Соллерс" поставила 100 таких автомобилей, что подчеркивает общий курс на обновление автопарка за счёт российских производителей.

Почему выбрали Lada Aura

Lada Aura позиционируется как бизнес-седан повышенного комфорта. Модель создана на основе Lada Vesta, но отличается увеличенными размерами и расширенным набором опций, что делает её удобной для использования государственными структурами и официальными представительствами.

Где уже используют Aura

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, новые седаны уже активно применяются на высоком уровне:

"К настоящему моменту Аура задействована в гараже особого назначения в Москве, а также в федеральных и региональных органах власти", — отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Таким образом, Татарстан стал одним из первых регионов, который массово закупил новую модель, закрепив за ней статус служебного автомобиля.