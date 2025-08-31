Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lada e-Aura
Lada e-Aura
© lada.ru by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:37

Из гаража особого назначения — в регионы: куда пришла Lada Aura

В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка

Татарстан одним из первых регионов России начал масштабно обновлять служебные автопарки, делая ставку на отечественные машины. На этот раз республиканские структуры приобрели крупную партию новых бизнес-седанов Lada Aura, произведённых на АВТОВАЗе.

Сколько машин закупили

В общей сложности республика получила 80 автомобилей. Половину из них — 40 машин — направили в распоряжение медицинских учреждений. Передача состоялась 28 августа.

Примечательно, что вместе с Lada Aura в Татарстан поступила и партия машин скорой помощи на базе Sollers Atlant. Компания "Соллерс" поставила 100 таких автомобилей, что подчеркивает общий курс на обновление автопарка за счёт российских производителей.

Почему выбрали Lada Aura

Lada Aura позиционируется как бизнес-седан повышенного комфорта. Модель создана на основе Lada Vesta, но отличается увеличенными размерами и расширенным набором опций, что делает её удобной для использования государственными структурами и официальными представительствами.

Где уже используют Aura

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, новые седаны уже активно применяются на высоком уровне:

"К настоящему моменту Аура задействована в гараже особого назначения в Москве, а также в федеральных и региональных органах власти", — отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Таким образом, Татарстан стал одним из первых регионов, который массово закупил новую модель, закрепив за ней статус служебного автомобиля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Edmunds: доля автокредитов в США сроком 84 месяца и более достигла рекорда в 22,4% сегодня в 0:57

Автомобиль дороже свободы: новые кредиты в США оборачиваются катастрофой

В США растёт число покупателей, которые берут рекордно долгие автокредиты. Эксперты предупреждают: последствия для рынка могут быть катастрофическими.

Читать полностью » Новые автомобили для России осенью 2025 года: Tenet, JAC, Tank, Jetour и другие модели сегодня в 0:26

Tenet, JAC и Tank ворвались на рынок: какие машины заставят россиян пересмотреть выбор

Российский рынок осенью ждёт шквал автоновинок: от компактных кроссоверов Tenet до обновлённого Toyota Land Cruiser 300. Что предлагают дилеры?

Читать полностью » Китайские электромобили: как они изменяют предпочтения российских потребителей вчера в 23:29

Топ-5 причин, почему стоит выбрать китайский электромобиль вместо европейского

Китайские премиум-авто уже не уступают европейским. Эксперт рассказал, как обойти блокировки, найти запчасти и почему клиенты не возвращаются к "немцам".

Читать полностью » Замена автомобильной оптики: правила и рекомендации от ГИБДД вчера в 23:09

Проверенные способы улучшить освещение без риска: как правильно менять фары

Установил ксенон сам? Автоюрист предупреждает: это может стоить вам прав. Узнайте, какие изменения в фарах законны, а какие ведут к штрафам и конфискации.

Читать полностью » Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества вчера в 22:18

Тревога на фоне перемен: как маркировка повлияет на доверие к производителям

Узнайте, как система маркировки "Честный знак" изменит авторынок, защитит права потребителей и поможет отличить качественные товары от контрафакта.

Читать полностью » Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт вчера в 22:10

Правило трёх минут: лайфхак для точной проверки масла, о котором молчат автосервисы

Большинство водителей проверяют уровень масла неправильно. Моторист раскрывает типичные ошибки и их последствия. Узнайте, как избежать поломок и продлить жизнь двигателя.

Читать полностью » Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году вчера в 21:05

Nissan Z Nismo с механикой: почему поклонники традиционного драйва уже не могут дождаться 2027 года

Nissan готовит к выпуску спортивную версию Z Nismo с механической коробкой передач, которая, вероятно, появится не раньше 2027 года.

Читать полностью » Porsche представила обновления для электрического Macan: цифровой ключ и новые возможности для зарядки вчера в 20:56

Macan EV стал ещё лучше: как новые функции делают его ещё удобнее для дальних поездок

Обновленный Porsche Macan EV предлагает новшества в технологиях и удобстве, но смогут ли они побудить покупателей выбрать электромобиль?

Читать полностью »

Новости
Дом

Зачем пылесосить шторы от пыли перед стиркой в машинке
Спорт и фитнес

Тренировка с собственным весом: эффективные варианты приседаний и отжиманий
Садоводство

Агрономы рекомендуют ограничить полив за 2–3 недели до сбора урожая для ускорения созревания томатов
Садоводство

Безопасен для урожая: зубная паста против тли, паутинного клеща и белокрылки
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru