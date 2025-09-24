Aura, ты не взлетела: у самой дорогой Lada — 792 покупателя за 8 месяцев
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" оказался в центре обсуждений из-за сообщений о возможной приостановке выпуска седана Lada Aura. Telegram-канал Mash сообщил, что производство модели могло быть свернуто еще в июле 2025 года. Причиной называют низкий спрос: за первые восемь месяцев было реализовано всего 792 автомобиля.
Динамика продаж и планы
По данным источника, почти половина покупателей (47%) — это юридические лица: корпоративные парки, госструктуры и службы такси бизнес-класса. Частные владельцы проявили к модели заметно меньше интереса. Даже в регионах-лидерах — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров остаются непроданные машины.
Изначально "АвтоВАЗ" строил более амбициозные планы. В 2024 году компания хотела выпустить около 3000 Lada Aura, а в 2025-м — порядка 8000. Однако дилеры считают, что реальное производство не превышает 5-6 тысяч машин за все время.
Что предлагала Lada Aura
Седан позиционировался как представительская модель. Он выпускался в двух комплектациях:
-
Premier - стартовая цена около 2,6 млн рублей.
-
Status - стоимость от 2,8 млн рублей. Отличия: кожаный салон, увеличенные колеса и полноценное запасное колесо вместо "докатки".
Таким образом, Lada Aura пыталась конкурировать с машинами бизнес-класса, хотя рынок этого сегмента в России ограничен и сильно зависит от корпоративных закупок.
Официальная позиция компании
В "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о проблемах. В ответ на публикацию Mash компания заявила, что производство продолжается и объемы выпуска соответствуют текущим рыночным потребностям.
Сравнение: планы vs реальность
|Показатель
|План
|Фактически
|Выпуск в 2024 году
|3000 машин
|< 3000
|План на 2025 год
|8000 машин
|по оценке дилеров 5000–6000
|Продажи за 8 месяцев 2025
|-
|792 машины
|Основные покупатели
|Частные и корпоративные клиенты
|47% — юрлица
Советы шаг за шагом: как подходить к выбору Aura
-
Перед покупкой уточняйте остатки у дилеров: из-за низкого спроса можно рассчитывать на скидки.
-
Сравнивайте комплектации: версия Status предлагает больше комфорта, но дороже минимум на 200 тысяч рублей.
-
Учитывайте, что вторичный рынок пока не сформирован — перепродажа может быть сложной.
-
Для корпоративных парков выгоднее закупать партиями, так как дилеры готовы обсуждать условия.
-
При выборе стоит сравнить с аналогами китайских марок в том же ценовом сегменте.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассматривать Aura как массовый автомобиль.
-
Последствие: разочарование в цене и функционале.
-
Альтернатива: воспринимать модель как нишевый седан представительского уровня.
-
Ошибка: игнорировать вторичный рынок.
-
Последствие: трудности с последующей продажей.
-
Альтернатива: заранее планировать длительную эксплуатацию.
-
Ошибка: ожидать постоянного роста производства.
-
Последствие: ограниченное предложение и высокая цена.
-
Альтернатива: ориентироваться на остатки и условия текущего года.
А что если…
А что если Lada Aura действительно будет снята с производства? В таком случае модель может стать редкостью, а её владельцы окажутся обладателями "лимитированного" автомобиля. С другой стороны, прекращение выпуска снизит привлекательность для корпоративных клиентов, которым важна сервисная поддержка и массовость.
Плюсы и минусы Lada Aura
|Плюсы
|Минусы
|Отечественный седан представительского класса
|Высокая цена по меркам бренда
|Две комплектации, включая премиальную
|Низкий спрос на частном рынке
|Полноразмерное запасное колесо в версии Status
|Сильная конкуренция со стороны китайских марок
|Возможность корпоративных закупок
|Слабая ликвидность на вторичке
FAQ
Lada Aura снята с производства?
Официально "АвтоВАЗ" заявляет, что выпуск продолжается. Информация о сворачивании не подтверждена.
Почему модель плохо продается?
Из-за высокой цены и ограниченного спроса среди частных покупателей.
Сколько стоит Aura?
От 2,6 млн рублей за версию Premier и от 2,8 млн рублей за Status.
Мифы и правда
-
Миф: "Aura — массовая замена для Vesta".
Правда: модель относится к более высокому классу и рассчитана на ограниченную аудиторию.
-
Миф: "Производство полностью остановлено".
Правда: "АвтоВАЗ" утверждает, что выпуск идет в объеме спроса.
-
Миф: "Автомобиль интересен только госструктурам".
Правда: почти половина продаж приходится на юрлиц, но доля частных покупателей всё же есть.
3 интересных факта
• Lada Aura — одна из самых дорогих моделей в истории бренда.
• В Самарской области, родине "АвтоВАЗа", продажи выше среднего, но даже там есть непроданные остатки.
• При изначальном плане в 8000 машин за 2025 год продано лишь 792 за 8 месяцев.
Исторический контекст
-
2022 год — рост интереса к отечественным моделям после ухода международных брендов.
-
2023 год — презентация Lada Aura как седана бизнес-класса.
-
2024 год — план выпуска 3000 автомобилей.
-
2025 год — сообщения о низком спросе и предположениях о сворачивании производства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru