Aura, ты не взлетела: у самой дорогой Lada — 792 покупателя за 8 месяцев

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" оказался в центре обсуждений из-за сообщений о возможной приостановке выпуска седана Lada Aura. Telegram-канал Mash сообщил, что производство модели могло быть свернуто еще в июле 2025 года. Причиной называют низкий спрос: за первые восемь месяцев было реализовано всего 792 автомобиля.

Динамика продаж и планы

По данным источника, почти половина покупателей (47%) — это юридические лица: корпоративные парки, госструктуры и службы такси бизнес-класса. Частные владельцы проявили к модели заметно меньше интереса. Даже в регионах-лидерах — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров остаются непроданные машины.

Изначально "АвтоВАЗ" строил более амбициозные планы. В 2024 году компания хотела выпустить около 3000 Lada Aura, а в 2025-м — порядка 8000. Однако дилеры считают, что реальное производство не превышает 5-6 тысяч машин за все время.

Что предлагала Lada Aura

Седан позиционировался как представительская модель. Он выпускался в двух комплектациях:

Premier - стартовая цена около 2,6 млн рублей.

Status - стоимость от 2,8 млн рублей. Отличия: кожаный салон, увеличенные колеса и полноценное запасное колесо вместо "докатки".

Таким образом, Lada Aura пыталась конкурировать с машинами бизнес-класса, хотя рынок этого сегмента в России ограничен и сильно зависит от корпоративных закупок.

Официальная позиция компании

В "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о проблемах. В ответ на публикацию Mash компания заявила, что производство продолжается и объемы выпуска соответствуют текущим рыночным потребностям.

Сравнение: планы vs реальность

Показатель План Фактически Выпуск в 2024 году 3000 машин < 3000 План на 2025 год 8000 машин по оценке дилеров 5000–6000 Продажи за 8 месяцев 2025 - 792 машины Основные покупатели Частные и корпоративные клиенты 47% — юрлица

Советы шаг за шагом: как подходить к выбору Aura

Перед покупкой уточняйте остатки у дилеров: из-за низкого спроса можно рассчитывать на скидки. Сравнивайте комплектации: версия Status предлагает больше комфорта, но дороже минимум на 200 тысяч рублей. Учитывайте, что вторичный рынок пока не сформирован — перепродажа может быть сложной. Для корпоративных парков выгоднее закупать партиями, так как дилеры готовы обсуждать условия. При выборе стоит сравнить с аналогами китайских марок в том же ценовом сегменте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать Aura как массовый автомобиль.

Последствие: разочарование в цене и функционале.

Альтернатива: воспринимать модель как нишевый седан представительского уровня.

Ошибка: игнорировать вторичный рынок.

Последствие: трудности с последующей продажей.

Альтернатива: заранее планировать длительную эксплуатацию.

Ошибка: ожидать постоянного роста производства.

Последствие: ограниченное предложение и высокая цена.

Альтернатива: ориентироваться на остатки и условия текущего года.

А что если…

А что если Lada Aura действительно будет снята с производства? В таком случае модель может стать редкостью, а её владельцы окажутся обладателями "лимитированного" автомобиля. С другой стороны, прекращение выпуска снизит привлекательность для корпоративных клиентов, которым важна сервисная поддержка и массовость.

Плюсы и минусы Lada Aura

Плюсы Минусы Отечественный седан представительского класса Высокая цена по меркам бренда Две комплектации, включая премиальную Низкий спрос на частном рынке Полноразмерное запасное колесо в версии Status Сильная конкуренция со стороны китайских марок Возможность корпоративных закупок Слабая ликвидность на вторичке

FAQ

Lada Aura снята с производства?

Официально "АвтоВАЗ" заявляет, что выпуск продолжается. Информация о сворачивании не подтверждена.

Почему модель плохо продается?

Из-за высокой цены и ограниченного спроса среди частных покупателей.

Сколько стоит Aura?

От 2,6 млн рублей за версию Premier и от 2,8 млн рублей за Status.

Мифы и правда

Миф: "Aura — массовая замена для Vesta".

Правда: модель относится к более высокому классу и рассчитана на ограниченную аудиторию.

Миф: "Производство полностью остановлено".

Правда: "АвтоВАЗ" утверждает, что выпуск идет в объеме спроса.

Миф: "Автомобиль интересен только госструктурам".

Правда: почти половина продаж приходится на юрлиц, но доля частных покупателей всё же есть.

3 интересных факта

• Lada Aura — одна из самых дорогих моделей в истории бренда.

• В Самарской области, родине "АвтоВАЗа", продажи выше среднего, но даже там есть непроданные остатки.

• При изначальном плане в 8000 машин за 2025 год продано лишь 792 за 8 месяцев.

Исторический контекст