© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:53

Как сэкономить на Lada Aura 400 тысяч — хитрость, о которой мало кто знает

Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные

Lada вновь удивила автолюбителей: с первого дня осени флагманский седан Aura стал доступнее на 400 тысяч рублей. Интересно, что официальные ценники на модель при этом не изменились, а скидка действует только при оплате наличными и без использования кредитных или лизинговых программ.

Сколько теперь стоит Lada Aura

Базовая версия Premier формально по-прежнему оценивается в 2 599 000 рублей, а топовая Status — в 2 799 000 рублей. Но фактически, благодаря акции, покупателю машина обойдётся дешевле: 2 199 000 и 2 399 000 рублей соответственно. Такой шаг делает седан более привлекательным, хотя даже с учётом скидки Aura остаётся в сегменте дорогих моделей российского бренда.

Сравнение с другими машинами Lada

Интересно, что кросс-универсал Lada Vesta в комплектации Techno с тем же 122-сильным мотором и вариатором стоит чуть дешевле — 2 197 000 рублей. То есть разница с удлинённым седаном остаётся минимальной, а выбор между моделями больше зависит от предпочтений по кузову и уровню оснащения.

Дополнительные варианты экономии

АвтоВАЗ также продолжает предлагать иные программы лояльности. Например, при покупке в кредит через "Lada Finance", оформлении лизинга в "Lada Leasing" или при сдаче старого автомобиля по системе trade-in предоставляется скидка в размере 550 тысяч рублей. Однако совместить её с предложением на покупку за наличные нельзя — придётся выбирать один вариант.

Чем выделяется Aura

Lada Aura позиционируется как флагманская модель АвтоВАЗа. Она построена на удлинённой на 25 сантиметров платформе Vesta, получила улучшенную шумоизоляцию и более солидный набор опций. В топовой комплектации предлагается кожаный салон, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, а также расширенный список электронных помощников.

Под капотом у всех версий находится 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с., работающий в паре с вариатором. Разгон до 100 км/ч занимает 12,5 секунды — не спортивный показатель, но вполне комфортный для городской эксплуатации.

