Легкая атлетика
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Молочная кислота в теле: правда, которая рушит старые представления спортсменов

Медики назвали способы снизить влияние молочной кислоты после упражнений

Многие привыкли считать молочную кислоту источником мучительной боли после тренировок. Но правда гораздо интереснее: этот продукт метаболизма не всегда виноват в усталости мышц и, более того, может приносить пользу.

Что такое молочная кислота

Молочная кислота образуется в процессе распада глюкозы, когда организму не хватает энергии. Примерно 15-20% этого вещества превращается обратно в гликоген — главный запас энергии в мышцах.

Полностью избавиться от лактата невозможно: он присутствует в теле всегда, когда мы двигаемся. Проблемы начинаются только при чрезмерных нагрузках, когда мышцы не успевают переработать избыточное количество продуктов обмена.

Интересный факт: своё название вещество получило потому, что впервые его выделили из прокисшего молока. С химической точки зрения это карбоновая кислота, а её соли и эфиры носят название "лактаты".

Быстрая энергия для мышц

Основными источниками топлива для организма являются глюкоза и гликоген. Но молочная кислота обладает уникальным свойством: её молекула вдвое меньше молекулы глюкозы и может проникать внутрь клетки без участия инсулина.

Это делает её незаменимым источником быстрой энергии во время высокоинтенсивных нагрузок, когда другие резервы подходят к концу.

Почему появляется жжение

Когда спортсмен увеличивает интенсивность упражнений, его тело начинает активнее производить молочную кислоту. Избыток вещества снижает уровень pH в мышцах и вызывает ощущение жжения.

Однако примерно 90% лактата перерабатывается в течение часа после окончания тренировки. Именно поэтому боль, возникающая через день-два, никак не связана с молочной кислотой.

Важно помнить: чем ниже уровень физической подготовки, тем большее количество вещества вырабатывается. Это не связано с генетикой, а лишь с тем, насколько организм умеет запасать и расходовать гликоген.

Связь с ростом мышц

Среди атлетов бытует мнение, что молочная кислота стимулирует выработку тестостерона. Некоторые даже используют специальные тренировочные схемы — например, пампинг или работу "до отказа".

На деле высокие уровни лактата действительно способствуют повышению гормона роста, но не в том объёме, чтобы это радикально изменило метаболизм новичков. Подобные методики эффективнее всего работают у профессионалов.

Как уменьшить боль и ускорить восстановление

Полностью убрать молочную кислоту нельзя, но можно снизить её влияние. Жжение и скованность — это скорее сигнал организма о чрезмерной нагрузке, чем следствие самого вещества.

Что помогает:

  • делать паузы по 30-40 секунд;
  • снижать интенсивность упражнений;
  • уделять 10-15 минут разминке;
  • использовать массажный ролик (МФР) после тренировки.

Кроме того, большое значение имеют запасы углеводов в рационе. Недостаток гликогена и глюкозы ведёт к более быстрому истощению и усиленной выработке молочной кислоты.

