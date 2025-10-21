Туалет на кладбище стал последней каплей: глава Кузнецка устал всё делать сам

На совещании в администрации Кузнецка в понедельник, 20 октября, глава города Сергей Златогорский резко высказался в адрес своих подчинённых. Поводом стало, по его словам, полное отсутствие инициативы и равнодушие к городским проблемам.

"Чтобы кто-то что-то предложил — не вспомню"

"Я вот уже немало работаю. Многие со мной все годы работают… И если вот так ковыряюсь, особо вспомнить нечего, чтобы кто-то что-то предложил, чтобы кто-то что-то там родил — какое-то рациональное предложение как инициативу", — заявил Златогорский.

Глава подчеркнул, что не намерен руководить вечно:

"Вы тут не зарастёте, когда я закончу? Кто тут феерить-то будет?"

Эти слова прозвучали как предупреждение о необходимости проявлять самостоятельность, а не ждать указаний сверху.

Пример с кладбищем: "Я что, за каждый туалет отвечаю?"

В качестве иллюстрации Златогорский привёл недавнюю проверку на кладбище:

"На кладбище был, кучу [мусора] очередную нашёл, которую с улицы не видно, но она есть. Рассказал про неё… А в туалете на кладбище давно кто-нибудь был? Там вообще туалет или что это? Вот этот позор так и будем там терпеть? Или надо, чтобы глава лично обследовал всё это дело? Я тут что, за каждый туалет, за каждую кучу, за каждую остановку у вас ответственный, что ли?"

Он поручил снести старый туалет и поручил ответственным подготовить проект нового.

"Удивительно, что об этом никто не позаботился и не задумался. Вот так и живём. Включайтесь, товарищи! Глядишь, веселее заживём", — призвал чиновников глава Кузнецка.

Не первый упрёк в безынициативности

Это не первый раз, когда Златогорский выражает недовольство пассивностью подчинённых. Ещё в 2022 году он указывал на облезлую краску на въездной стеле и перекошенные дорожные знаки: