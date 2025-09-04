Чем больше дырочек — тем вкуснее? Неожиданный парадокс домашней кухни

Хотите удивить близких необычными блинами с тонкими дырочками, которые тают во рту? Ажурные блины на кефире — отличный вариант для ароматного и нежного завтрака. Несмотря на простоту ингредиентов, в этом рецепте есть свои секреты, которые помогут добиться идеальной структуры и текстуры.

Ингредиенты

Кефир — 220 мл

Молоко — 220 мл

Пшеничная мука — 200 г

Яйца (категория С1) — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки

Сахар — 3 ст. л. (можно регулировать по вкусу)

Соль — 1 г

Сода — 0,5 ч. л.

Подготовка теста: важные нюансы

Перед тем как начать, просейте муку через сито. Это насытит её кислородом и сделает тесто более воздушным и эластичным.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до появления легкой пены — это создаст основу для пышности блинов. Далее добавьте кефир и тщательно перемешайте.

Пошаговый процесс

Всыпьте просеянную муку с содой и замесите однородное тесто без комочков. Для удобства можно использовать миксер — он быстро и качественно справится с задачей.

Отдельно подогрейте молоко до горячего состояния и влейте его в тесто вместе с растительным маслом. Еще раз хорошо перемешайте.

Готовое тесто должно быть достаточно жидким — именно такая консистенция поможет образоваться дырочкам на блинах. При необходимости подкорректируйте его, добавив немного муки или молока.

Разогрейте блинную сковороду до очень высокой температуры. Перед первым блином смажьте поверхность тонким слоем масла. Наливайте тесто очень тонко — оно сразу начнет покрываться характерными дырочками.

Готовьте блины по 20-30 секунд с каждой стороны — они очень быстро прожариваются. Готовые блины укладывайте стопкой на тарелку и накрывайте крышкой, чтобы они не подсыхали.

Ажурные блины на кефире отлично сочетаются со сгущёнкой, сметаной или любимым вареньем. Они получаются нежными, ароматными и обязательно понравятся всей семье.