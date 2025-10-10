Как спорт обманывает мозг: найдена молекула, отключающая чувство голода
Американские исследователи нашли объяснение тому, почему после интенсивных тренировок человек часто не чувствует голода. Как выяснилось, в организме вырабатывается особая молекула — Lac-Phe, которая временно блокирует активность нейронов, отвечающих за аппетит. Это открытие может стать прорывом в борьбе с ожирением и расстройствами пищевого поведения.
Что такое Lac-Phe
Молекула Lac-Phe (сокращение от лактат-фенилаланин) была обнаружена в крови людей, мышей и даже скаковых лошадей после физической активности. Она образуется из продуктов обмена веществ, которые накапливаются при нагрузке.
До сих пор оставалось загадкой, как именно Lac-Phe влияет на мозг. Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора (США) решили разобраться в этом и опубликовали результаты своей работы в журнале Nature Metabolism.
Эксперимент на мышах
Учёные сосредоточились на гипоталамусе — участке мозга, контролирующем аппетит и энергетический баланс. Они изучали два типа нейронов:
-
AgRP - активируют чувство голода и стимулируют поиск пищи;
-
PVH - напротив, отвечают за его подавление.
В норме AgRP-нейроны "перекрывают" сигналы PVH, заставляя организм требовать еду. Но когда в кровь поступает Lac-Phe, всё происходит наоборот: активность AgRP снижается, и PVH начинают работать свободно, уменьшая аппетит.
"Lac-Phe действует как биохимический выключатель, который временно деактивирует голодные сигналы", — пояснили авторы исследования.
Эффект без усилий
Когда молекулу искусственно вводили мышам с ожирением, животные начинали есть меньше и теряли вес, при этом их физическая активность не менялась. Это указывает, что Lac-Phe влияет не на энергозатраты, а именно на желание потреблять пищу.
"Введение Lac-Phe приводило к снижению массы тела без увеличения физической нагрузки", — сообщили исследователи.
Фактически, организм как будто "забывал" о голоде — тот самый эффект, который люди часто ощущают после интенсивной тренировки.
Почему это важно
Современная медицина всё чаще рассматривает ожирение не просто как следствие переедания, а как нарушение нейронных и гормональных механизмов регуляции аппетита. Lac-Phe может стать естественным ключом к этим процессам.
Учёные надеются, что дальнейшие исследования помогут создать препараты, имитирующие действие этой молекулы — своеобразную "тренировку в капсуле". Такие средства могли бы помочь людям, которым сложно заниматься спортом по медицинским причинам, снизить массу тела без стресса для организма.
Возможные направления применения
-
Лечение ожирения - Lac-Phe способен уменьшать аппетит без побочных эффектов, характерных для стимуляторов.
-
Коррекция переедания при стрессах - молекула воздействует на центры удовольствия и голода, стабилизируя поведение.
-
Помощь в реабилитации - регулируя уровень энергии, она может ускорять восстановление обмена веществ после травм.
Механизм действия Lac-Phe
|Этап
|Процесс
|Результат
|Физическая нагрузка
|Повышается уровень лактата и фенилаланина
|Синтезируется Lac-Phe
|Действие на мозг
|Молекула проникает в гипоталамус
|Тормозит нейроны AgRP
|Реакция организма
|Активируются PVH-нейроны
|Снижается чувство голода
А что если… Lac-Phe использовать как лекарство?
Если удастся разработать безопасную форму этой молекулы, не вызывающую привыкания и нарушений обмена, это станет революцией в диетологии. Однако учёные подчеркивают, что преждевременные попытки "копировать" эффект без комплексного подхода могут быть опасны — организм реагирует на физическую активность не только Lac-Phe, но и десятками других молекул.
Кроме того, длительное подавление аппетита может привести к дефициту питательных веществ, поэтому в будущем лекарства на основе Lac-Phe, скорее всего, будут использоваться под контролем врача.
3 интересных факта
-
Уровень Lac-Phe растёт даже после непродолжительных, но интенсивных тренировок — например, спринта или интервального бега.
-
У лошадей эта молекула помогает адаптироваться к стрессу и физическим нагрузкам, снижая переутомление.
-
Lac-Phe синтезируется в мышцах, но действует именно на мозг, связывая физическую активность и пищевое поведение.
Перспектива
Учёные из Бейлора считают, что их открытие — лишь начало. Следующий шаг — изучение длительного воздействия Lac-Phe и его взаимодействия с другими нейромедиаторами, влияющими на аппетит, такими как лептин и грелин.
