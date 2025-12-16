Лабубу захватывает русский язык: что стоит за этим словом и его неожиданной популярностью

Слово "лабубу" недавно было добавлено в российские словари неологизмов, что стало значимым событием в лексикографии. Это слово, как сообщает ТАСС, было впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году и уже вошло в ежегодник неологизмов, выпущенный Институтом лингвистических исследований.

Происхождение слова и его популяризация

По словам Наталии Козловской, заведующей кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, слово "лабубу" связано с персонажем комикса Монстры, созданным гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Герой с таким именем стал популярным в России, а сама игрушка привлекла внимание и начала активно использоваться в русском языке.

Это слово быстро обрело частотность в повседневной речи, что позволило ему попасть в словари. На данный момент оно также присутствует в электронном ресурсе "Неолекс", где можно узнать подробности о значении и происхождении этого неологизма.

Норма рода и ударение

Козловская отметила, что пока норма рода слова не установлена, и оно употребляется как в мужском, так и в женском роде. Более того, ударение в слове также неустоявшееся, что является одной из особенностей его употребления на данном этапе.

В 2025 году у слова "лабубу" появились производные формы: "лабубумания" и "лабубуман", что говорит о расширении его лексического поля и возможных новых значениях в будущем.