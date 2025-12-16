Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Browsing for Labubu
Browsing for Labubu
© commons.wikimedia.org by Sandor Somkuti is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:32

Лабубу захватывает русский язык: что стоит за этим словом и его неожиданной популярностью

Слово лабубу попало в словари и стало частью повседневной речи — ТАСС

Слово "лабубу" недавно было добавлено в российские словари неологизмов, что стало значимым событием в лексикографии. Это слово, как сообщает ТАСС, было впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году и уже вошло в ежегодник неологизмов, выпущенный Институтом лингвистических исследований.

Происхождение слова и его популяризация

По словам Наталии Козловской, заведующей кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, слово "лабубу" связано с персонажем комикса Монстры, созданным гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Герой с таким именем стал популярным в России, а сама игрушка привлекла внимание и начала активно использоваться в русском языке.

Это слово быстро обрело частотность в повседневной речи, что позволило ему попасть в словари. На данный момент оно также присутствует в электронном ресурсе "Неолекс", где можно узнать подробности о значении и происхождении этого неологизма.

Норма рода и ударение

Козловская отметила, что пока норма рода слова не установлена, и оно употребляется как в мужском, так и в женском роде. Более того, ударение в слове также неустоявшееся, что является одной из особенностей его употребления на данном этапе.

В 2025 году у слова "лабубу" появились производные формы: "лабубумания" и "лабубуман", что говорит о расширении его лексического поля и возможных новых значениях в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Росавиация разрабатывает проект для обеспечения интернета на борту российских самолётов — ТАСС сегодня в 3:52
Интернет в облаках: когда и сколько будет стоить подключение на борту российских авиаперевозок

Росавиация прорабатывает проект оснащения российских самолетов интернет-терминалами, сотрудничая с производителями и Аэрофлотом для внедрения спутникового интернета.

Читать полностью » Николай Шамалов отметил успехи Брянской области — Минздрав РФ вчера в 22:11
Мозг под прицелом: как Брянск научился побеждать инсульт быстрее, чем столица

Брянские неврологи представили опыт региона на всероссийской конференции по борьбе с инсультом — эксперты отметили успехи и поделились новыми решениями.

Читать полностью » Европа подошла к зиме с низкими запасами топлива — Газпром РФ вчера в 22:02
Зима забирает последнее тепло: подземные хранилища Европы пустеют

Запасы газа в Европе падают быстрее обычного, и энергетический рынок готовится к непростой зиме — особенно на фоне планов ЕС отказаться от российского топлива.

Читать полностью » Движение на трассе Нижнекамск — Челны ограничат ночью — Волга-Вятскуправтодор вчера в 21:18
Стальная арка над асфальтом: как одну ночь превратили в испытание для водителей

На трассе между Нижнекамском и Набережными Челнами ночью ограничат движение — рабочие установят конструкцию, перекрывая путь на короткие интервалы.

Читать полностью » На детских площадках фиксируется риск распространения вирусов — врачи вчера в 19:16
Когда смех заразителен буквально: скрытая угроза детских площадок

Врач рассказал, почему привычные детские игровые зоны в помещениях могут представлять скрытую опасность и как родителям снизить риск заражения.

Читать полностью » Генпрокурор Флориды Утмейер подал иск против Roblox — Fox News вчера в 16:44
Roblox оказался в центре скандала: власти Флориды обвинили платформу в угрозе детям

Власти Флориды подали иск против Roblox с обвинениями в недостаточной защите детей от угроз. Узнайте, какие детали шокируют общественность и что это значит для пользователей.

Читать полностью » Wildberries назвала разговор о запуске такси в России преждевременным вчера в 16:24
От посылок к пассажирам: Wildberries тихо собирает инфраструктуру для сервиса такси

Wildberries готовит выход на рынок такси: проект уже тестируют за рубежом, а запуск в России обсуждается, но официальных сроков пока нет.

Читать полностью » Каждое заявление помогает вычислить телефонных аферистов — эксперт Гончаров вчера в 16:14
Телефон звонил не зря: как молчание граждан помогает преступным сетям расти

Даже если мошенникам не удалось обмануть, заявление в полицию остаётся обязательным шагом — иначе их схемы так и останутся безнаказанными.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде ускорила восстановление бегунов после нагрузок — Independent
Садоводство
Строительство теплицы до последних заморозков ускоряет старт рассады
Туризм
Автопутешествия раскрывают нетуристическую Турцию — Яндекс Путешествия
Дом
Начинать генеральную уборку эффективнее всего с кухни — клинеры
Мир
Наводнение в Санта-Крусе: более 20 человек числятся пропавшими без вести — Bolivia TV
Мир
Вашингтон требует от Украины согласия на территориальные уступки для получения гарантий безопасности — Politico
Мир
Трамп подал в суд на Би-би-си за использование отредактированных фрагментов его речи — Reuters
Еда
Сладкие мандарины можно определить по форме плода — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet