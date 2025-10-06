Милый, но бесполезный: почему Лабубу больше не нужен даже детям

Интерес к игрушке Лабубу, которая еще недавно взрывала соцсети и занимала первые строчки маркетплейсов, стремительно угасает. Всего за месяц продажи популярного персонажа сократились почти на 40%. Эксперты уверены: мода на милых монстров оказалась вспышкой, а не устойчивым трендом.

Игрушка, которая стала вирусом

Персонаж Лабубу появился в Гонконге благодаря дизайнеру Касину Луну. Он создал целую вселенную монстров для книги "The Monsters", а китайская компания Pop Mart превратила героев в коллекционные фигурки и мягкие игрушки. Сначала это были брелоки, но после выхода плюшевых версий в 2019 году началась настоящая лихорадка.

К началу 2025 года Лабубу продавались по всему миру, а популярность подогревали звезды — Ким Кардашьян, участницы Blackpink и другие инфлюенсеры, публиковавшие фото с игрушкой. В России всплеск интереса пришелся на весну: поисковые запросы выросли с 2500 в марте до 6,2 млн в июне.

Пик и падение

В июне 2025 года россияне купили 4,25 млн Лабубу почти на 3,6 млрд рублей. Средняя цена тогда достигала 1493 рублей, но уже к июню она упала до 783 рублей. Самый "горячий" день пришелся на 27 июня, когда за сутки продали 480 тысяч игрушек на сумму 155 млн рублей. Аналитики связывают рекорд с выпускными вечерами — Лабубу стали дарить вместо цветов.

Однако уже в августе спрос резко пошел вниз. Продажи сократились на 52% по сравнению с июлем, а в сентябре падение достигло 40%. Средний чек снизился почти на пятую часть.

"Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика", — отметили в объединенной компании Wildberries и Russ.

Где любят Лабубу больше всего

Интересно, что наибольший интерес к игрушке сохраняется на Северном Кавказе. В Дагестане продажи превышают среднероссийские показатели на 166%, в Южной Осетии — на 144%, в Кабардино-Балкарии — на 135%, а в Карачаево-Черкесии — на 131%.

Абсолютные лидеры по количеству запросов — Москва (580 тысяч, 10% от всех) и Санкт-Петербург (252 тысячи).

Советы шаг за шагом

Перед покупкой трендовой игрушки подумайте, не переплачиваете ли вы за хайп. Сравните цены на разных маркетплейсах — разница может достигать 30%. Если игрушка покупается в подарок, уточните, не дублирует ли она уже имеющийся у получателя набор. Следите за выходом новых коллекций Pop Mart — они быстро становятся предметом коллекционирования и дорожают. При продаже б/у Лабубу используйте площадки вроде Avito: редкие экземпляры можно продать дороже первоначальной цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать игрушку на пике популярности по завышенной цене.

Последствие: через месяц она теряет в цене и интересе, а продавцы начинают распродажи.

Альтернатива: дождаться снижения спроса и купить игрушку на 40-60% дешевле.

Ошибка: заказывать подделку.

Последствие: игрушка может быть токсичной, а швы — некачественными.

Альтернатива: выбирать официальные магазины Pop Mart, где есть сертификаты качества.

Ошибка: хранить Лабубу в упаковке с высокой влажностью.

Последствие: ткань и мех теряют форму.

Альтернатива: использовать специальные боксы для коллекционных игрушек с сухими вставками.

FAQ

Как выбрать оригинального Лабубу?

Проверяйте наличие фирменной бирки Pop Mart и QR-кода, который ведет на официальный сайт.

Сколько стоит игрушка сейчас?

Средняя цена — около 800 рублей, но коллекционные версии могут стоить до 2500 рублей.

Что лучше — Лабубу или Фаглер?

Фаглер — свежее направление, но пока не имеет того эмоционального отклика, что вызвал Лабубу.

Мифы и правда

• Миф: Лабубу придумали в Китае.

• Правда: автор персонажа — гонконгский художник Касин Лун.

• Миф: все игрушки одинаковые.

• Правда: существуют десятки коллекций с разными выражениями лица и аксессуарами.

• Миф: Лабубу — игрушка только для детей.

• Правда: у многих взрослых есть целые коллекции, особенно среди поклонников Pop Mart.

Исторический контекст

2019 год — Pop Mart выпускает первые брелоки Лабубу. 2020-2021 — персонаж становится хитом в Азии. 2023 — игрушки появляются в Европе и США. 2025 — мировой тренд достигает России и достигает пика весной. Осень 2025 — падение интереса и спад продаж почти на 40%.

Три интересных факта