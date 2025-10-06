Милый, но бесполезный: почему Лабубу больше не нужен даже детям
Интерес к игрушке Лабубу, которая еще недавно взрывала соцсети и занимала первые строчки маркетплейсов, стремительно угасает. Всего за месяц продажи популярного персонажа сократились почти на 40%. Эксперты уверены: мода на милых монстров оказалась вспышкой, а не устойчивым трендом.
Игрушка, которая стала вирусом
Персонаж Лабубу появился в Гонконге благодаря дизайнеру Касину Луну. Он создал целую вселенную монстров для книги "The Monsters", а китайская компания Pop Mart превратила героев в коллекционные фигурки и мягкие игрушки. Сначала это были брелоки, но после выхода плюшевых версий в 2019 году началась настоящая лихорадка.
К началу 2025 года Лабубу продавались по всему миру, а популярность подогревали звезды — Ким Кардашьян, участницы Blackpink и другие инфлюенсеры, публиковавшие фото с игрушкой. В России всплеск интереса пришелся на весну: поисковые запросы выросли с 2500 в марте до 6,2 млн в июне.
Пик и падение
В июне 2025 года россияне купили 4,25 млн Лабубу почти на 3,6 млрд рублей. Средняя цена тогда достигала 1493 рублей, но уже к июню она упала до 783 рублей. Самый "горячий" день пришелся на 27 июня, когда за сутки продали 480 тысяч игрушек на сумму 155 млн рублей. Аналитики связывают рекорд с выпускными вечерами — Лабубу стали дарить вместо цветов.
Однако уже в августе спрос резко пошел вниз. Продажи сократились на 52% по сравнению с июлем, а в сентябре падение достигло 40%. Средний чек снизился почти на пятую часть.
"Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика", — отметили в объединенной компании Wildberries и Russ.
Где любят Лабубу больше всего
Интересно, что наибольший интерес к игрушке сохраняется на Северном Кавказе. В Дагестане продажи превышают среднероссийские показатели на 166%, в Южной Осетии — на 144%, в Кабардино-Балкарии — на 135%, а в Карачаево-Черкесии — на 131%.
Абсолютные лидеры по количеству запросов — Москва (580 тысяч, 10% от всех) и Санкт-Петербург (252 тысячи).
Советы шаг за шагом
-
Перед покупкой трендовой игрушки подумайте, не переплачиваете ли вы за хайп.
-
Сравните цены на разных маркетплейсах — разница может достигать 30%.
-
Если игрушка покупается в подарок, уточните, не дублирует ли она уже имеющийся у получателя набор.
-
Следите за выходом новых коллекций Pop Mart — они быстро становятся предметом коллекционирования и дорожают.
-
При продаже б/у Лабубу используйте площадки вроде Avito: редкие экземпляры можно продать дороже первоначальной цены.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: покупать игрушку на пике популярности по завышенной цене.
Последствие: через месяц она теряет в цене и интересе, а продавцы начинают распродажи.
Альтернатива: дождаться снижения спроса и купить игрушку на 40-60% дешевле.
Ошибка: заказывать подделку.
Последствие: игрушка может быть токсичной, а швы — некачественными.
Альтернатива: выбирать официальные магазины Pop Mart, где есть сертификаты качества.
Ошибка: хранить Лабубу в упаковке с высокой влажностью.
Последствие: ткань и мех теряют форму.
Альтернатива: использовать специальные боксы для коллекционных игрушек с сухими вставками.
FAQ
Как выбрать оригинального Лабубу?
Проверяйте наличие фирменной бирки Pop Mart и QR-кода, который ведет на официальный сайт.
Сколько стоит игрушка сейчас?
Средняя цена — около 800 рублей, но коллекционные версии могут стоить до 2500 рублей.
Что лучше — Лабубу или Фаглер?
Фаглер — свежее направление, но пока не имеет того эмоционального отклика, что вызвал Лабубу.
Мифы и правда
• Миф: Лабубу придумали в Китае.
• Правда: автор персонажа — гонконгский художник Касин Лун.
• Миф: все игрушки одинаковые.
• Правда: существуют десятки коллекций с разными выражениями лица и аксессуарами.
• Миф: Лабубу — игрушка только для детей.
• Правда: у многих взрослых есть целые коллекции, особенно среди поклонников Pop Mart.
Исторический контекст
-
2019 год — Pop Mart выпускает первые брелоки Лабубу.
-
2020-2021 — персонаж становится хитом в Азии.
-
2023 — игрушки появляются в Европе и США.
-
2025 — мировой тренд достигает России и достигает пика весной.
-
Осень 2025 — падение интереса и спад продаж почти на 40%.
Три интересных факта
-
Самая дорогая версия Лабубу — коллекционная фигурка с кристаллами Swarovski, выпущенная в 50 экземплярах.
-
В Японии игрушки Лабубу используют как элемент интерьерного декора в кафе и гостиницах.
-
На пике популярности в TikTok было создано более 300 тысяч видео с хэштегом #labubu, собравших свыше 2 миллиардов просмотров.
