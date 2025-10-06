Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Labubu "Exciting Macaron" Green Grape
Labubu "Exciting Macaron" Green Grape
© commons.wikimedia.org by Gurumark is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:13

Милый, но бесполезный: почему Лабубу больше не нужен даже детям

Продажи игрушки Лабубу в России упали на 40% за месяц — данные Wildberries и Russ

Интерес к игрушке Лабубу, которая еще недавно взрывала соцсети и занимала первые строчки маркетплейсов, стремительно угасает. Всего за месяц продажи популярного персонажа сократились почти на 40%. Эксперты уверены: мода на милых монстров оказалась вспышкой, а не устойчивым трендом.

Игрушка, которая стала вирусом

Персонаж Лабубу появился в Гонконге благодаря дизайнеру Касину Луну. Он создал целую вселенную монстров для книги "The Monsters", а китайская компания Pop Mart превратила героев в коллекционные фигурки и мягкие игрушки. Сначала это были брелоки, но после выхода плюшевых версий в 2019 году началась настоящая лихорадка.

К началу 2025 года Лабубу продавались по всему миру, а популярность подогревали звезды — Ким Кардашьян, участницы Blackpink и другие инфлюенсеры, публиковавшие фото с игрушкой. В России всплеск интереса пришелся на весну: поисковые запросы выросли с 2500 в марте до 6,2 млн в июне.

Пик и падение

В июне 2025 года россияне купили 4,25 млн Лабубу почти на 3,6 млрд рублей. Средняя цена тогда достигала 1493 рублей, но уже к июню она упала до 783 рублей. Самый "горячий" день пришелся на 27 июня, когда за сутки продали 480 тысяч игрушек на сумму 155 млн рублей. Аналитики связывают рекорд с выпускными вечерами — Лабубу стали дарить вместо цветов.

Однако уже в августе спрос резко пошел вниз. Продажи сократились на 52% по сравнению с июлем, а в сентябре падение достигло 40%. Средний чек снизился почти на пятую часть.

"Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика", — отметили в объединенной компании Wildberries и Russ.

Где любят Лабубу больше всего

Интересно, что наибольший интерес к игрушке сохраняется на Северном Кавказе. В Дагестане продажи превышают среднероссийские показатели на 166%, в Южной Осетии — на 144%, в Кабардино-Балкарии — на 135%, а в Карачаево-Черкесии — на 131%.
Абсолютные лидеры по количеству запросов — Москва (580 тысяч, 10% от всех) и Санкт-Петербург (252 тысячи).

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой трендовой игрушки подумайте, не переплачиваете ли вы за хайп.

  2. Сравните цены на разных маркетплейсах — разница может достигать 30%.

  3. Если игрушка покупается в подарок, уточните, не дублирует ли она уже имеющийся у получателя набор.

  4. Следите за выходом новых коллекций Pop Mart — они быстро становятся предметом коллекционирования и дорожают.

  5. При продаже б/у Лабубу используйте площадки вроде Avito: редкие экземпляры можно продать дороже первоначальной цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать игрушку на пике популярности по завышенной цене.
Последствие: через месяц она теряет в цене и интересе, а продавцы начинают распродажи.
Альтернатива: дождаться снижения спроса и купить игрушку на 40-60% дешевле.

Ошибка: заказывать подделку.
Последствие: игрушка может быть токсичной, а швы — некачественными.
Альтернатива: выбирать официальные магазины Pop Mart, где есть сертификаты качества.

Ошибка: хранить Лабубу в упаковке с высокой влажностью.
Последствие: ткань и мех теряют форму.
Альтернатива: использовать специальные боксы для коллекционных игрушек с сухими вставками.

FAQ

Как выбрать оригинального Лабубу?
Проверяйте наличие фирменной бирки Pop Mart и QR-кода, который ведет на официальный сайт.

Сколько стоит игрушка сейчас?
Средняя цена — около 800 рублей, но коллекционные версии могут стоить до 2500 рублей.

Что лучше — Лабубу или Фаглер?
Фаглер — свежее направление, но пока не имеет того эмоционального отклика, что вызвал Лабубу.

Мифы и правда

Миф: Лабубу придумали в Китае.
Правда: автор персонажа — гонконгский художник Касин Лун.

Миф: все игрушки одинаковые.
Правда: существуют десятки коллекций с разными выражениями лица и аксессуарами.

Миф: Лабубу — игрушка только для детей.
Правда: у многих взрослых есть целые коллекции, особенно среди поклонников Pop Mart.

Исторический контекст

  1. 2019 год — Pop Mart выпускает первые брелоки Лабубу.

  2. 2020-2021 — персонаж становится хитом в Азии.

  3. 2023 — игрушки появляются в Европе и США.

  4. 2025 — мировой тренд достигает России и достигает пика весной.

  5. Осень 2025 — падение интереса и спад продаж почти на 40%.

Три интересных факта

  1. Самая дорогая версия Лабубу — коллекционная фигурка с кристаллами Swarovski, выпущенная в 50 экземплярах.

  2. В Японии игрушки Лабубу используют как элемент интерьерного декора в кафе и гостиницах.

  3. На пике популярности в TikTok было создано более 300 тысяч видео с хэштегом #labubu, собравших свыше 2 миллиардов просмотров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тим Карри рассказал о последствиях инсульта 2012 года и жизни в инвалидном кресле 03.10.2025 в 22:59
Гроза хорроров в плену тишины: что инсульт отнял у звезды "Оно"

Легендарный актер Тим Карри рассказал, как инсульт изменил его жизнь и почему он теперь прикован к инвалидному креслу.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси сделал ей предложение во время записи подкаста 03.10.2025 в 21:59
Обручальное кольцо на подкасте: Свифт раскрыла тайну помолвки с Трэвисом

Тейлор Свифт впервые раскрыла романтические детали своей помолвки с Трэвисом Келси и рассказала, как это связано с её новым альбомом.

Читать полностью » Маккенна Грейс потеряла голос на съёмках 03.10.2025 в 20:54
Культовый хоррор забирает жертвы и вне экрана: "Крик-7" лишил актрису самого главного — голоса

Маккенна Грейс поделилась неожиданным опытом со съёмок "Крика-7" и призналась, что впервые в жизни потеряла голос. Почему это стало испытанием?

Читать полностью » Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме Рона Ховарда 03.10.2025 в 19:28
Оскар снова рядом: почему фильм с Хэтэуэй и Драйвером может повторить судьбу "Игры разума"

Рон Ховард берётся за военную драму с Энн Хэтэуэй и Адамом Драйвером в главных ролях. Чем уникален проект и чего ждать зрителям?

Читать полностью » Дамблдор признан россиянами лучшим литературным наставником — опрос 03.10.2025 в 18:37
Дамблдор обошёл всех классиков: кого россияне назвали идеальным учителем

Россияне выбрали любимых литературных наставников — результат оказался неожиданным и показывает, каких учителей нам не хватает в реальной жизни.

Читать полностью » Роман Анджея Сапковского 03.10.2025 в 17:29
Полки пустеют, как в 90-е: поклонники Сапковского устроили книжный ажиотаж

Новый роман Анджея Сапковского заставил книжные магазины работать на пределе — спрос превзошёл все ожидания, а поклонники ждали этого момента десятилетие.

Читать полностью » Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве 03.10.2025 в 16:23
Соседи копят на дачу, а кто-то берёт картины Репина: московские торги удивят коллекционеров

На октябрьских торгах в Москве выставят шедевры Брюллова, Репина и Шишкина. Среди лотов — произведения музейного уровня, способные обновить ценовые рекорды.

Читать полностью » Премьера хоррора 03.10.2025 в 15:14
Хоррор играет с нервами: "Тихое место 3" снова переносит премьеру

Долгожданная премьера "Тихое место-3" снова отложена. Теперь хоррор Джона Красински выйдет летом 2027-го — и это лишь добавляет интриги.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Пять упражнений для тела: бег с высоким подниманием бедра, бёрпи и Jumping Jacks
Еда
Торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой получается нежным и сочным
Еда
Свиная рулька с капустой в духовке получается сочной и ароматной
Садоводство
Удаление корней и мульчирование помогают остановить рост одуванчиков на участке
Красота и здоровье
Витамин D синтезируется под солнцем и необходим для костей и иммунитета
Авто и мото
Механик: перед зимним простоем аккумулятор нужно полностью зарядить
Авто и мото
CPCA: средний запас хода электромобилей в Китае превысил 528 км к III кварталу 2025 года
Питомцы
Эксперты предупредили: одежда и витамины без назначения могут навредить питомцу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet