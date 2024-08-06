В России будут создаваться молодежные лаборатории и проводится конгрессы молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Государственному совету РФ проработать создание молодежных лабораторий и проведение конгрессов молодых ученых, а также привлечение иностранных ученых и аспирантов. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" предложено включить программу "Университеты для поколения лидеров", направленную на развитие кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.
Также предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств для этих целей и разработка программы "Приоритет-2030", которая включает создание новых инженерных школ, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael D. Turnbull (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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