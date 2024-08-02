Российские ученые будут заниматься химическими технологиями в новой лаборатории с отечественным оборудованием

Росатом планирует открыть лабораторию для изучения технологий получения водорода в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) осенью 2024 года. Лаборатория будет оборудована новейшими российскими разработками, позволяя магистрантам заниматься исследованиями в области химических технологий, включая производство водорода и его производных, а также разработку цифровых двойников.

Это является частью долгосрочного сотрудничества между ЦКБМ и СПбПУ, в рамках которого также будет запущена новая магистерская программа по цифровому инжинирингу водородных технологий с сентября 2024 года.

Передовая инженерная школа СПбПУ активно разрабатывает направление водородных технологий, начиная с 2022 года, для поддержки высокотехнологичной промышленности России, сообщает ТАСС.

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