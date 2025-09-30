Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тестирование
Тестирование
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

Лаборатория без пробирок: как новый биосенсор позволяет видеть микробов в реальном времени

Биосенсор нового поколения выявляет бактерии и вирусы в помещениях — исследование в Испании

Испанские учёные представили инновацию, которая может изменить подход к борьбе с вирусами и бактериями в закрытых помещениях. Исследователи из Политехнического университета Валенсии и Университета Валенсии разработали биосенсор нового поколения, способный в реальном времени выявлять патогены в воздухе — без использования химических реагентов и сложных лабораторных процедур.

Сравнение методов

Метод Принцип работы Время анализа Недостатки
Классический (чашки Петри, растворы) сбор проб и их лабораторный анализ от часов до нескольких дней длительность, высокие затраты
Современные сенсоры с реагентами специальные маркеры и рецепторы в реальном времени высокая стоимость, необходимость реагентов
Новый испанский биосенсор электронный анализ без реагентов в реальном времени пока в стадии доказательства концепции

Советы шаг за шагом (как использовать в будущем)

  1. Установить сенсор в закрытых помещениях — больницах, школах, транспорте.

  2. Подключить его к системам мониторинга качества воздуха.

  3. Настроить автоматические уведомления при обнаружении патогенов.

  4. Использовать полученные данные для быстрой дезинфекции и профилактики.

  5. Интегрировать в "умные здания" и системы общественного здоровья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на традиционные методы отбора проб.
    Последствие: запоздалое выявление угрозы.
    Альтернатива: применять сенсоры для оперативного контроля.

  • Ошибка: использовать только громоздкое и дорогое оборудование.
    Последствие: ограничение доступа к технологиям.
    Альтернатива: внедрять компактные и дешёвые сенсоры.

  • Ошибка: игнорировать риск внутрибольничных инфекций.
    Последствие: рост заболеваемости и смертности.
    Альтернатива: постоянный мониторинг воздуха в медучреждениях.

А что если…

А что если такие сенсоры станут массовыми? Тогда появится возможность создать сеть "онлайн-мониторинга" воздуха в городах, сравнимую с метеостанциями, но для контроля инфекций. Это позволит предсказывать вспышки заболеваний и быстрее реагировать на эпидемии.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Мониторинг в реальном времени пока протестирован на модельном вирусе
Низкая стоимость требуется доработка для разных патогенов
Нет необходимости в реагентах ограниченное внедрение на практике
Компактность и простота нужно масштабное тестирование

FAQ

Можно ли сенсор использовать для любых вирусов?
Да, разработка доказана на вирусе M13, но принцип можно адаптировать под любые патогены.

Чем он отличается от других технологий?
Не требует реагентов и дополнительных химикатов.

Где его будут применять?
В первую очередь в больницах, школах, транспорте и других местах массового скопления людей.

Когда технология станет массовой?
После завершения этапа испытаний и сертификации.

Мифы и правда

  • Миф: такие сенсоры могут заменить лечение.
    Правда: они служат только для мониторинга и раннего предупреждения.

  • Миф: вирусы невозможно выявлять без реагентов.
    Правда: новый сенсор использует электронные методы анализа.

  • Миф: технология работает только с COVID-19.
    Правда: принцип универсален и подходит для любых патогенов.

Исторический контекст

  1. Классический микробиологический анализ воздуха использовался с XIX века.

  2. В XX веке появились автоматизированные системы отбора проб, но они требовали лабораторного подтверждения.

  3. В XXI веке началась разработка сенсоров реального времени, однако они оставались дорогими и сложными. Испанская работа — шаг к их массовому применению.

Три интересных факта

  1. Новый сенсор способен выявлять патогены без задержек, что ранее считалось невозможным без реагентов.

  2. Опыт пандемии COVID-19 стал ключевым стимулом для разработки.

  3. Технологию можно использовать не только в медицине, но и в сельском хозяйстве для защиты растений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Научный сотрудник NASA заявил о смертельной опасности тропической жары при высокой влажности сегодня в 4:45

Жара, от которой не спасёт даже пот: где проходит граница выживания

Учёные выяснили, где проходит смертельная граница для организма в условиях жары и влажности. Почему этот порог может быть ниже, чем принято считать?

Читать полностью » NASA: во Флориде запустили обсерваторию для изучения экзосферы Земли сегодня в 3:34

Граница атмосферы тянется до Луны: новая миссия раскрывает тайну геокороны

Новая обсерватория NASA отправилась в точку Лагранжа, чтобы впервые увидеть экзосферу Земли целиком и раскрыть её главные тайны.

Читать полностью » Кембриджские иерусалимские учёные проверили способность ChatGPT решать геометрические задачи сегодня в 2:16

Задача Платона вернулась — теперь её решает искусственный интеллект

Древняя задача об "удвоении квадрата" неожиданно стала испытанием для искусственного интеллекта. Что показал эксперимент — и почему это важно для образования

Читать полностью » Старший преподаватель Еврейского университета заявил о редкой находке в алмазах сегодня в 1:27

Камни с глубины 470 км: в них спрятан секрет рождения драгоценностей

Необычные алмазы из Южной Африки хранят противоречивые включения, которые перевернули представления учёных о химии земной мантии.

Читать полностью » Исследование в Швейцарии: солнечные панели 1987 года работают до сих пор сегодня в 0:28

Солнечные панели бросили вызов времени: спустя 30 лет они всё ещё вырабатывают свет

Новое исследование показало, что солнечные панели сохраняют эффективность даже спустя десятилетия. Узнайте, какие выводы делают эксперты и что это значит для будущего энергетики.

Читать полностью » Мозг усиливает нейронные связи только при важном опыте вчера в 23:39

Секретный механизм памяти раскрыт: как мозг решает, что стоит запоминать

Учёные выяснили, что мозг усиливает память только о значимых событиях, формируя ассоциации. Это открывает новые подходы к обучению и педагогике.

Читать полностью » Объект в 11 млн световых лет от Земли мощнее сверхновых в десятки раз — Шабловинская вчера в 23:11

Космос преподнёс сюрприз: астрономы нашли объект, который в 100 раз ярче сверхновых

ALMA случайно зафиксировала объект Punctum — в 10-100 раз мощнее сверхновых. Его свойства не вписываются в известные категории, и астрономы предполагают новый класс тел.

Читать полностью » Кентский университет разработал технологию переработки вишнёвых отходов вчера в 22:56

Революция в переработке фруктов: то, что вы считали мусором, оказалось источником антиоксидантов

Учёные из Кента нашли способ превращать отходы вишни в порошок, богатый антиоксидантами. Он может защищать от болезней и сокращать сельхозотходы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака — TMZ
Туризм

Куда поехать осенью без визы: Грузия, Казахстан, Узбекистан, Сербия и ЮАР
Наука

Фрукты с натуральными сахарами снижают риск диабета и ожирения — пояснила Раде Басири
Технологии

Блогер Остин Эванс: новая PS5 стала легче на 100 граммов и получила другое охлаждение
Авто и мото

Автоэксперт: менять летние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +7 градусов
Садоводство

Цвет забора влияет на привлечение пчёл и бабочек — эксперт Arkearth Берроуз
Авто и мото

Jeep отзывает 123 396 Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска отсоединения оконной обшивки
Спорт и фитнес

Врачи связали перетренированность со стрессом и дефицитом сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet