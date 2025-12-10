Кадровый голод накрывает Кубань: вакансии пустеют быстрее, чем приходят резюме

Дефицит кадров в Краснодарском крае усиливается, и, как сообщает издание "КП — Кубань", в декабре 2025 года наиболее острая нехватка специалистов фиксируется сразу в нескольких профессиях. Индекс конкуренции на рынке труда провалился ниже комфортного уровня, показывая, насколько сложно работодателям закрывать вакансии даже в массовых сегментах.

Показатели кадрового дефицита

По данным аналитиков, в пятёрку сфер с наименьшим количеством резюме на одну вакансию вошли врачи — 1,6 отклика, маляры и штукатуры — 2,0, слесари и дворники — по 3,0, а также продавцы-консультанты — 3,1. Эти значения указывают на выраженный недостаток специалистов. Аналогичная ситуация наблюдается в начале года: медицина демонстрирует показатель 3,1 резюме на вакансию, в рознице — 3,8, что также говорит о долгосрочной нехватке кадров в обеих сферах.

Эксперты напоминают, что используется индекс конкуренции, отражающий соотношение объёма резюме к числу вакансий. Его нормальным диапазоном считается промежуток от 4 до 8. Показатели ниже 4 сигнализируют о дефиците, а меньше 2 — о серьёзном кадровом голоде. Текущая ситуация в регионе укладывается в тенденцию устойчивого снижения профессиональной конкуренции.

Мнения специалистов рынка труда

Марина Качанова, директор hh. ru Юг и ЦФО, отмечает, что нехватка персонала в торговле наблюдается уже 5-6 лет, и прошедший год не стал исключением.

"В начале этого года в Краснодарском крае и по-прежнему отмечается кадровый голод в рознице, особенно среди вакансий продавцов-кассиров (3,1 резюме на одну вакансию)", — комментирует Качанова.

По её словам, в медицине дефицит затрагивает почти все профнаправления, входящие в область "Медицина и фармацевтика".

В топ-10 наиболее дефицитных профессий вошли рабочие и технические специалисты, медики и представители розницы. Качанова подчёркивает, что механизмы удержания кадров меняются. Ставка на простое повышение зарплат, которая срабатывала в 2023–2024 годах, в 2025-м уже не даст прежнего эффекта из-за ограничений, связанных с ростом стоимости заёмных средств.

Перспективы и динамика зарплат

Наиболее заметный рост зарплат прогнозируется у рабочих и производственных специалистов. Их доходы, по оценкам экспертов, могут увеличиться темпами выше инфляции. Для массового персонала в торговле, логистике и сфере услуг динамика, вероятно, окажется ближе к инфляционной, что сохранит нагрузку на рынок и усилит конкуренцию между работодателями за квалифицированные кадры.