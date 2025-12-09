Заработные платы на высоте: в каких отраслях Крыма можно заработать больше 100 тысяч рублей

К концу 2025 года существенных изменений на рынке труда в Крыму не ожидается, сообщается в "Ъ-Кубань" со ссылкой на данные министерства труда региона. Уровень безработицы в апреле-июне составил 2,1%, что находится в пределах средней статистики ЮФО и незначительно ниже общероссийского показателя (2,2%).

Статистика и трудоустройство

Численность рабочей силы во втором квартале 2025 года составила 1 миллион человек, из которых 986,6 тыс. человек относятся к занятому населению. В первом квартале при содействии службы занятости трудоустроили 2,1 тыс. человек, что составило 63,5% от обратившихся. К концу полугодия эта цифра выросла до 71%, что составляет 5,5 тыс. жителей региона.

Вакансии и востребованные профессии

Наиболее востребованными в Крыму продолжали оставаться специалисты в области здравоохранения и образования. Чаще всего искались врачи, медицинские сестры, воспитатели, учителя, а также инженеры различных специальностей. Не менее востребованы были водители автомобилей, уборщики, подсобные рабочие, слесари, горничные и официанты. Важную роль в потребности в кадрах играет сезонность некоторых профессий.

Заработная плата и отрасли с наибольшим доходом

Среднемесячная заработная плата в Крыму в январе-мае 2025 года составила 58,9 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень доходов зафиксирован в таких отраслях, как финансовая и страховая деятельность (118,4 тыс. руб.), строительство (98,4 тыс. руб.) и информационные технологии (82,2 тыс. руб.).