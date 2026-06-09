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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:30

Россия уперлась в нехватку рабочих рук: забытые профессии внезапно стали главными

Российская экономика столкнулась с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров, что стало закономерным итогом многолетней переориентации рынка труда. Независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов в беседе с изданием NewsInfo проанализировал причины кадрового голода в России.

Ранее сообщалось, что что разрыв между потребностью индустриального сектора и наличием подготовленных специалистов достигает критических отметок. Например, дефицит рабочих кадров в промышленности превышает 800 тысяч человек. Кроме того, аналитики подчеркивают, что работодатели в условиях жесткой конкуренции вынуждены постоянно пересматривать зарплатные предложения.

По словам Сивогривова, текущая ситуация стала следствием политики последних десятилетий, когда престиж рабочих специальностей был нивелирован, а систему среднего специального образования практически забросили. Молодежь стремилась в менеджмент, а производство теряло опытные кадры.

"Это нормальное состояние для текущей ситуации в нашей стране. Последние десятилетия мы постепенно теряли квалификацию среднеспециального образования. Все становились менеджерами, заводы закрывались. Политика была такая, что лучше мы купим за рубежом, чем будем производить самостоятельно", — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас мы наблюдаем процесс восстановления: заводы перезапускаются, а импортозамещение становится государственным приоритетом. Масштабные программы переобучения помогают возвращать интерес к профессиональному мастерству. Вместе с тем, дисбаланс, при котором на рынке избыток управленцев при нехватке токарей, сохраняется.

"Сейчас мы наблюдаем процесс возрождения в целом образования, оно хорошо начинает развиваться. Но на этом этапе дефицит будет", — пояснил экономист.

Ранее стало известно, что работодатели стали избавляться от избыточных управленческих единиц. В частности, компании сокращают менеджеров пачками, что подтверждает смену векторов в кадровой политике бизнеса. Особая ситуация сложилась в крупных мегаполисах, где дефицит кадров в Москве достиг 70% среди рабочих, что провоцирует дальнейший рост доходов в производственном секторе.

Отвечая на вопрос о трудовой миграции, Сивогривов подчеркнул, что зависимость от иностранных граждан в высококвалифицированных производственных процессах была преувеличена. Стратегической задачей остается опора на внутренние ресурсы, где каждый человек труда имеет возможность достойно обеспечивать себя и семью.

На фоне этих изменений общая активность соискателей в России выросла, а государство активно стимулирует регионы развивать экономику через человеческий капитал, а не только через развитие промышленных зон.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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