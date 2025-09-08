Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Баллы выросли, место упало: Пермский край потерял позицию в рейтинге труда

РИАН: Пермский край занял 17-е место в рейтинге рынка труда по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Пермский край занял 17-е место в общероссийском рейтинге регионов по качеству рынка труда. Годом ранее регион находился на 16-й позиции, сообщает РИА Новости.

Динамика показателей

  • 2024 год - 80,85 балла, 17-е место;

  • 2023 год - 76,49 балла, 16-е место;

  • 2022 год - 70,53 балла.

Таким образом, при росте рейтингового балла регион потерял одну позицию в списке.

Как оценивают регионы

Методика учитывает восемь параметров, включая:

  • уровень заработных плат,

  • занятость населения,

  • условия труда,

  • ёмкость рынка труда.

Лидерами традиционно становятся регионы с высоким уровнем социально-экономического развития, где фиксируются высокие зарплаты, низкая безработица и широкий выбор вакансий.

Другие позиции Пермского края

  • В 2024 году край занял 16-е место по доле высокопроизводительных рабочих мест (+5,5%).

  • При этом по доле жителей с доходом выше среднего по стране регион находится лишь на 42-м месте.

