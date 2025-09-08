Баллы выросли, место упало: Пермский край потерял позицию в рейтинге труда
По итогам 2024 года Пермский край занял 17-е место в общероссийском рейтинге регионов по качеству рынка труда. Годом ранее регион находился на 16-й позиции, сообщает РИА Новости.
Динамика показателей
-
2024 год - 80,85 балла, 17-е место;
-
2023 год - 76,49 балла, 16-е место;
-
2022 год - 70,53 балла.
Таким образом, при росте рейтингового балла регион потерял одну позицию в списке.
Как оценивают регионы
Методика учитывает восемь параметров, включая:
-
уровень заработных плат,
-
занятость населения,
-
условия труда,
-
ёмкость рынка труда.
Лидерами традиционно становятся регионы с высоким уровнем социально-экономического развития, где фиксируются высокие зарплаты, низкая безработица и широкий выбор вакансий.
Другие позиции Пермского края
-
В 2024 году край занял 16-е место по доле высокопроизводительных рабочих мест (+5,5%).
-
При этом по доле жителей с доходом выше среднего по стране регион находится лишь на 42-м месте.
