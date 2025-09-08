Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил
По итогам 2024 года Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда, набрав 86,56 балла.
Как составляется рейтинг
Рейтинг подготовлен РИА Новости и основан на анализе восьми показателей, среди которых:
-
уровень зарплат;
-
условия труда;
-
занятость населения;
-
емкость рынка труда.
По сравнению с 2023 годом показатели Среднего Урала выросли на 4,53 балла.
Кто впереди
Свердловская область уступила только:
-
Москве,
-
Санкт-Петербургу,
-
Республике Татарстан,
-
Московской области.
Таким образом, регион закрепился в числе лидеров и вошёл в десятку лучших по качеству рынка труда.
