Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по состоянию рынка труда

По итогам 2024 года Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда, набрав 86,56 балла.

Как составляется рейтинг

Рейтинг подготовлен РИА Новости и основан на анализе восьми показателей, среди которых:

  • уровень зарплат;

  • условия труда;

  • занятость населения;

  • емкость рынка труда.

По сравнению с 2023 годом показатели Среднего Урала выросли на 4,53 балла.

Кто впереди

Свердловская область уступила только:

  1. Москве,

  2. Санкт-Петербургу,

  3. Республике Татарстан,

  4. Московской области.

Таким образом, регион закрепился в числе лидеров и вошёл в десятку лучших по качеству рынка труда.

