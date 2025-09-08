Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

06.09.2025 в 14:59

Туризм, бизнес и дипломаты: как два города превращаются в "маленький Дели"

Россия и Индия открывают новые консульства в Екатеринбурге и Казани. Какие регионы они будут курировать и что изменится для россиян?

Читать полностью »

05.09.2025 в 18:17

Коронавирус не сдаётся: в Свердловской области фиксируют всплеск

В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 20%. Фиксируются штаммы «Омикрона», но они не вызывают тяжёлого течения болезни.

Читать полностью »

05.09.2025 в 17:02

Террористов ищут в огородах: екатеринбуржцам советуют быть бдительными

В Свердловской области ищут двух беглецов из СИЗО-1. Арестанты могут скрываться на дачах и в садах, силовики объявили вознаграждение за информацию.

Читать полностью »

05.09.2025 в 16:16

Иммунитету нужно 4 недели: как правильно подготовиться к сезону гриппа

Роспотребнадзор напомнил: прививку от гриппа лучше делать в сентябре–октябре, чтобы иммунитет успел выработаться. В разгар сезона вакцина может не помочь.

Читать полностью »

05.09.2025 в 15:49

Музыкальный марафон года: кого ждёт Екатеринбург этой осенью

Свердловская филармония открывает юбилейный сезон: Мацуев, Спиваков, Башмет и Гергиев, мировая премьера Викторовой и фестивали ждут публику.

Читать полностью »

05.09.2025 в 14:47

Радио сыграло слишком громко: как владелец Exeed отсудил у автосалона миллионы

В Екатеринбурге владелец Exeed LX добился через суд возврата машины с дефектом магнитолы. Автосалон выплатит ему 5,9 млн рублей вместе с неустойкой.

Читать полностью »

01.09.2025 в 18:57

Двое обвиняемых в терроризме скрылись из екатеринбургского СИЗО

В Екатеринбурге произошел чрезвычайный инцидент — из следственного изолятора №1 совершили побег двое подследственных, обвиняемых в подготовке террористического акта. По информации оперативных служб, беглецами являются заключенные 24-х и 25 лет, содержавшиеся под стражей с прошлого года.

Читать полностью »

31.08.2025 в 23:19

На Урале увеличили компенсацию на ремонт жилья для детей-сирот

В Свердловской области значительно усилена поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала 2025 года размер компенсации на ремонт жилья для этой категории граждан увеличен практически вдвое — со 100 до 170 тысяч рублей. Уже 67 выпускников социальных учреждений региона получили увеличенные выплаты.

Читать полностью »