Вакансии для начинающих замораживают одна за другой: чем рискует рынок труда

Резкое сокращение числа позиций для начинающих специалистов и повсеместная автоматизация процессов грозят рынку труда серьезным кадровым разрывом в будущем, рассказала эксперт рынка труда, бизнес-тренер компании Center for Business Skills Development по подбору персонала Юлия Левина. В комментарии NewsInfo она рассказала, почему тотальное замещение новичков нейросетями лишает индустрии возможности выращивать квалифицированные кадры среднего и высшего звена.

Ранее сообщалось, что российский бизнес начал снижать инвестиции в долгосрочную подготовку сотрудников, отдавая приоритет внедрению ИИ-инструментов. В результате опытный специалист с помощью алгоритмов справляется с объемом задач, который прежде выполняли несколько человек. Однако такая стратегия ведет к вымыванию middle-сегмента, так как нынешним профессионалам в будущем не найдется замены из-за отсутствия практической базы у молодого поколения.

При этом статистика фиксирует, что активность соискателей планомерно растет, создавая дополнительное давление на работодателей.

Левина отметила, что тенденция к отказу от услуг начинающих сотрудников отчетливо прослеживается в IT-секторе и HR-сфере. В частности, кадровые агентства активно внедряют программные решения, которые заменяют десятки специалистов. Подобные процессы автоматизации постепенно охватывают металлургию, производство и другие отрасли, создавая ситуацию, при которой работодатели хотят нанимать только опытных экспертов, не участвуя в их обучении.

"Для того чтобы стать специалистом, а потом профессионалом, надо начать с низшего звена в любой индустрии. А сейчас во всех сферах молодые специалисты могут быть заменены роботизацией, автоматизацией, получается разрыв. Учить мы их не хотим и им негде учиться", — пояснила Левина.

Эксперт подчеркнула, что текущий кадровый резерв состоит из специалистов, успевших пройти классическую школу наставничества. Когда этот ресурс будет исчерпан, компании столкнутся с невозможностью закрыть позиции руководителей среднего звена, поскольку их некому будет воспитывать внутри системы.

Ситуацию осложняет и общая тенденция к сокращению штатов или заморозке вакансий в различных секторах экономики. В банковской сфере и услугах эксперты также замечают, что офисные сотрудники все чаще попадают под оптимизацию.

"В любом случае существуют школы наставничества и другие системы для развития сотрудников. Мы понимаем, что если в перспективе нужен руководитель сектора, руководитель среднего звена, его нужно вырастить из маленького начинающего специалиста. И все равно мы никуда от этой истории не уйдем", — рассказала специалист.

По мнению Левиной, рынок труда претерпевает глобальные изменения, и рост числа активных соискателей наблюдается не только в технологичных отраслях. Бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям, где алгоритмы становятся прямыми конкурентами людей на стартовых позициях.

Чтобы оставаться востребованными, кандидатам приходится развивать специфические цифровые навыки, позволяющие эффективно взаимодействовать с ИИ. В то же время крупные промышленные предприятия стараются удержать баланс, осознавая, что дефицит кадров невозможно преодолеть без привлечения студентов и выпускников вузов.

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