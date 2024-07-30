Возникшие в связи с недавними выборами нового президента Венесуэлы протесты проходят не только в Каракасе. Публичные выражения несогласия начались и в Ла-Гуайра, который является городом на севере Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом информирует РИА Новости.

Участники манифестации подвергли сожжению 6-и метровую статую бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, который скончался весной 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале столицы Боливарианской Республики Венесуэла из-за онкологии.

Помимо сожжения статуи, вышедшие протестовать люди установили баррикады, подвергали сожжению баки для мусора и шины.

Были зафиксированы противостояния с работниками правоохранительных органов. Сотрудниками был использован слезоточивый газ, а также пули, изготовленные из резины и предназначенные для временного выведения из строя людей. Властями было принято решение усовершенствовать охрану дома правительства, дабы не позволить участникам акции протеста проникнуть внутрь административного здания. На данный момент на улицах можно увидеть много сотрудников правоохранительных органов и военных.

Фото: Flickr / Carlos Díaz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)