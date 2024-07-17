Всё стадо свиней в радиусе 5 километров от очага в Кузбассе будет ликвидировано по причине обнаружения вируса африканской чумы свиней. Об этом информирует пресс-служба правительства Кемеровской области, пишет РИА Новости.

Председатель кузбасского правительства Андрей Панов на днях сообщил, что в селе Ур-Бедари в Гурьевском районе Кемеровской области была обнаружена такая особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, сопровождающаяся быстрым распространением, высоким уровнем смертности инфицированных животных, как африканская чума свиней. На данный момент село находится на карантине.

Кроме того, что всё стадо, находящееся около источника заболевания, будет ликвидировано, также известно, что собственникам свиней будет выплачена денежная компенсация за их уничтожение. Помимо этого, в радиусе 25 километров от источника вируса специалисты будут тщательно следить за состоянием животных.

Отмечается, что в Кузбассе установлены специальные формирования медицинской службы, организуемые в том числе для пострадавших в очаге поражения. В свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора изучают продукты питания, предназначенные для кормления свиней.

Правительство советует местным держать своих животных в закрытых помещениях, а также настоятельно просит владельцев свиней не разгуливать с ними и устранить всяческий контакт с другими животными. Жителям также порекомендовали сделать прививки свиньям для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням, а также не забывать о проверках их здоровья в целом.

Как сообщается, АЧС — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней, которую причисляют к особо опасным.

Фото: Guido Gerding (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)