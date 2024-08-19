Археологи обнаружили клад при расчистке античного склепа в Крыму.Такого в Восточной Европе ещё не находили

В ходе раскопок, проводимых сотрудниками Южно-Боспорской экспедиции и волонтёрами фонда "Археология", при расчистке античного склепа на некрополисе Кыз-Аул, который находится рядом с посёлком Яковенково на Керченском полуострове, были обнаружены две античные надгробные стелы. Археологи предполагают, что под этими памятниками может находиться клад ценных вещей.
На одной из каменных плит была найдена надпись на неизвестном языке, и учёные пытаются её идентифицировать и перевести. Большой интерес для исследователей представляют стены расчищенного склепа. На них были обнаружены граффити-тамги с "пляшущими" человечками. По данным археологов, подобных рисунков ранее не находили на территории Восточной Европы. Происхождение этих граффити ещё предстоит определить. По одной из версий, их нанесли представители салтово-маяцкой культуры, которые использовали склеп в качестве жилища.
Под одной из стел археологи нашли "костницу" — место, куда на протяжении нескольких поколений при очередных похоронах складывали подношения покойным. В "костнице" была обнаружена серебряная ложечка и несколько бусин.
Античный некрополь Кыз-Аул является памятником археологии и известен большим количеством монументальных каменных склепов. Первые захоронения в этом месте появились в античную эпоху — в I веке до нашей эры. Носители салтово-маяцкой культуры, которых учёные связывают с жителями Хазарским каганатом организовали здесь захоронения ещё во II веке нашей эры.
Фото: wikimapia.org/taz518(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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