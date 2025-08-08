Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лошадь
Лошадь
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:11

Походы по Киргизии: уникальные маршруты, которые стоит пройти на лошади

Киргизия верхом: незабываемые маршруты по живописным горам и озерам

Киргизская пословица гласит: "Лошади — это крылья человека". И для этой страны, чья история тесно связана с кочевым укладом, эти слова имеют буквальное значение. В Киргизии невозможно почувствовать дух страны, не оседлав лошадь и не отправившись в многодневное путешествие по живописным горам, долинам и озёрам.

Страна, где девять десятых территории занимают горы, предлагает уникальную возможность увидеть нетронутую природу верхом — как это делали предки местных жителей на протяжении веков. Конные походы здесь — не просто туристическая забава, а часть культурной, экономической и духовной традиции.

Почему лошадь — больше, чем транспорт
Согласно местным традициям, лошадь в Киргизии — это друг, помощник и часть семьи. С древних времён она помогала кочевникам, торговцам на Шёлковом пути и крестьянам в повседневной жизни. И сегодня, несмотря на развитие городов и инфраструктуры, в отдалённых регионах лошадь остаётся главным и часто единственным транспортом.

Основатель туристической компании KAGAN Tours Азамат Жумашов объяснил, что между человеком и лошадью в Киргизии существует нечто большее, чем просто взаимодействие. По его словам, если всадник обеспокоен, лошадь тоже ощущает напряжение. Но стоит человеку расслабиться и наслаждаться моментом, как животное откликается тем же. Он подчеркнул: для кыргызов лошадь — не только транспорт, но и душевная связь, а также самая большая инвестиция.

Где кататься: от Небесных гор до ледниковых озёр
Тянь-Шань, известный также как Небесные горы, и Памиро-Алай предлагают огромное разнообразие маршрутов. Эти регионы покрыты альпийскими лугами, каньонами, горячими источниками и девственными лесами. Вот лишь некоторые маршруты, которые особенно популярны:

Лучшие маршруты по Тянь-Шаню:

  • Озеро Сонг-Куль. Самый популярный маршрут, подходящий даже для новичков. Длится от двух до пяти дней и открывает панорамы альпийского озера и зелёных лугов.
  • Озеро Ала-Кёль и долина Алтын-Арашан. Поход начинается из Каракола и славится видами, горячими источниками и ледяной рекой Арашан.
  • Жыргалан. Бывший шахтёрский посёлок рядом с Караколом — база для походов на 1-4 дня.
  • Чон-Кемин. Национальный парк в 135 км от Бишкека с елями, пастбищами и рекой. Тур может продолжаться до озера Иссык-Куль.
  • Таш-Рабат — Чатыр-Кёль. Пятидневный маршрут по Шёлковому пути с остановкой у караван-сарая XV века. Для этого маршрута требуется заранее получить пограничное разрешение.

По Памиро-Алаю:

  • Тулпар-Кёль — базовый лагерь пика Ленина. Подходит тем, кто хочет увидеть знаменитую вершину высотой 7000 метров. Путь проходит по диким районам Памира.
  • Перевалы Ак-Тор и Кум-Бел. Эти маршруты дарят возможность наблюдать за бытом кочевников, переселяющихся летом в горы.

Альтернатива: ореховый лес Арсланбоб
Если хочется чего-то необычного — стоит отправиться в ореховый лес Арсланбоб, возраст которого оценивается в 50 миллионов лет. В лесу растут более 130 видов орехов и фруктов. Находится он на юго-западе страны, в горах Бабаш-Ата, всего в 70 км от границы с Узбекистаном. Здесь живут в основном этнические узбеки, сохраняющие собственную культуру и язык. Отсюда можно отправиться в трек по долине Токтогул или к озеру Сары-Челек.

Как добраться и с чего начать
Большинство маршрутов начинаются из Бишкека, Каракола или Оша. Путь из столицы в Каракол занимает 7-8 часов на машине, но по дороге можно остановиться, чтобы искупаться в Иссык-Куле. Кроме того, в Караколе теперь работает аэропорт, но прямых рейсов из Бишкека пока немного.

Ош и Бишкек соединены регулярными авиарейсами. Также есть международные рейсы в Ош, например, из Стамбула.

Где ночевать в горах
В зависимости от компании можно остановиться в палатках или юрточных лагерях. Проживание в юрте — это не только удобство, но и культурный опыт: юрта — символ национальной идентичности, изображённый даже на флаге страны.

Юрточные лагеря встречаются по всей Киргизии в летний сезон, особенно на высокогорных пастбищах. Как правило, это несколько юрт: одна под кухню, другие под сон и приём пищи. Санитарные условия варьируются — от комфортных до базовых.

Лагеря обычно семейные, и в летнее время дети помогают родителям и развлекают гостей — играют, танцуют, поют. Туристы могут увидеть импровизированные концерты, волейбольные турниры и национальные игры.

Еда в походе
Питание в походах — это отдельное удовольствие. В юртах и лагерях подают традиционные блюда: лепёшки, фрукты, варенья, печенье, супы и плов из говядины, баранины, конины или даже яка. Завтрак — это айран или яйца. В обед устраиваются щедрые пикники, а если повезёт — предложат попробовать кумыс, ферментированное кобылье молоко.

Нужно ли уметь ездить верхом?
Опыт не обязателен. Новичков обучают местные проводники — люди, которые начинают ездить верхом чуть ли не раньше, чем начинают ходить. Туристы с малым опытом получают спокойных лошадей и поддержку. Более опытным позволяют переходить в галоп, если маршрут позволяет.

Директор компании YellowWood Adventures Сэм Макманус отметил, что киргизские гиды понимают уровень подготовки всадника лучше, чем он сам — достаточно одного взгляда на посадку в седле.

Когда ехать?
Сезон верховой езды длится с конца мая по начало сентября. Самые популярные месяцы — июль и август. В остальное время года большинство маршрутов недоступны из-за снега.

Что взять с собой
Погода в горах может меняться резко, поэтому важны: прочные ботинки, дождевик, тёплая и лёгкая одежда, защита от солнца. Даже летом может быть как жарко, так и холодно.

