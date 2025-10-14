Киото решился на радикальные меры: туристам придётся платить больше

Власти Киото объявили о планах значительно повысить налог на проживание с марта 2026 года. Это решение стало ответом на растущие проблемы, вызванные туристическим наплывом. Город, некогда известный своей спокойной атмосферой, теперь ежедневно принимает тысячи путешественников, что создаёт серьёзную нагрузку на транспорт, жильё и городские службы.

По словам представителей мэрии, цель инициативы — не только увеличить доходы бюджета, но и направить эти средства на восстановление инфраструктуры, улучшение городской среды и поддержание устойчивого туризма.

Почему Киото решил повысить налог

С момента открытия границ после пандемии поток туристов в Японию стремительно растёт. Киото, где сосредоточены храмы, музеи и традиционные кварталы, оказался на передовой туристического бума. Улицы Гион и район Арасияма переполнены — туристы снимают жильё в исторических домах, арендуют велосипеды, пользуются общественным транспортом. Всё это увеличивает нагрузку на системы водоснабжения, уборки и охраны порядка.

Городской совет посчитал, что прежний налог в 1 000 иен за ночь больше не отражает реальных затрат на обслуживание инфраструктуры. С 2026 года планируется дифференцированная шкала, где сбор будет зависеть от стоимости номера.

Новые ставки гостиничного сбора в Киото

Категория номера (за ночь) Текущий сбор (иен) Новый сбор с марта 2026 года (иен) До 6 000 - 200 6 000-20 000 200 400 20 000-50 000 500 1 000 50 000-100 000 1 000 4 000 От 100 000 и более 1 000 10 000

Таким образом, владельцы дорогих отелей заплатят в десять раз больше, чем сейчас.

Как это скажется на туристах

Для большинства путешественников разница будет незаметна: при стандартной цене номера в 15 000 иен (около 8 000 рублей) налог вырастет всего на 200 иен — примерно на 100 рублей. Но владельцы роскошных отелей, особенно в центре города, ощутят нагрузку сильнее: постояльцы пятизвёздочных гостиниц заплатят за ночь до 10 000 иен дополнительно.

Эксперты считают, что такое повышение не отпугнёт туристов, но поможет контролировать их поток. Киото давно страдает от "перенаселения" туристами — в часы пик жители стараются избегать популярных улиц, а многие местные магазины вынуждены адаптироваться под иностранную публику.

"Чем выше нагрузка на инфраструктуру, тем больше риск, что город утратит свою историческую аутентичность", — отметил профессор урбанистики Хироси Мацумото.

Как оплатить сбор и кому он начисляется

Налог включается в стоимость проживания и оплачивается в момент заселения или через туристические платформы. Распространяется он на все виды размещения — от традиционных рёканов и гестхаусов до апартаментов и гостиниц международных сетей.

Если туристы бронируют жильё через онлайн-сервисы вроде Booking или Agoda, налог обычно автоматически добавляется к итоговой сумме. Исключения возможны только для долгосрочной аренды жилья сроком более 30 дней.

Как путешественникам сэкономить

Планировать поездку заранее. Многие бюджетные гостиницы предлагают ранние бронирования по сниженной цене. Выбирать периферийные районы. Районы Удзи или Сага менее туристические, но с отличной транспортной доступностью. Использовать Japan Rail Pass и Kyoto City Bus Pass, чтобы экономить на транспорте. Сравнивать предложения. Иногда Airbnb и малые рёканы незначительно дешевле, чем сетевые отели с высоким налогом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронирование жилья без учёта нового налога.

Последствие: неприятный сюрприз при оплате на месте.

Альтернатива: проверяйте раздел "Taxes and fees" при бронировании.

Ошибка: выбор дорогого отеля ради "японского опыта".

Последствие: переплата до 10 000 иен за ночь.

Альтернатива: остановитесь в рёкане среднего класса — атмосфера та же, а налог минимальный.

Ошибка: игнорировать инфраструктурные сборы при путешествии в пик сезона.

Последствие: ограниченный доступ к достопримечательностям и переполненные улицы.

Альтернатива: планируйте поездку на межсезонье — апрель или ноябрь.

А что если повышение налога отпугнёт туристов?

Местные власти уверены, что этого не произойдёт. Киото по-прежнему остаётся "сердцем традиционной Японии" — городом храмов, чайных домов и старинных улочек. Для путешественников это особое место, куда едут не из-за низких цен, а ради атмосферы. Повышение налога воспринимается скорее как вклад в сохранение культурного наследия.

Плюсы и минусы повышения налога

Плюсы Минусы Улучшение городской инфраструктуры Рост стоимости проживания Контроль туристического потока Возможное снижение числа ночёвок в дорогих отелях Повышение качества услуг Дополнительные расходы для гостей Финансирование программ сохранения культурных объектов Рост административных затрат на сбор налогов

Исторический контекст

Гостиничный налог в Киото появился сравнительно недавно — в 2018 году. Тогда ставка составляла от 200 до 1 000 иен в зависимости от цены номера. До этого аналогичные сборы существовали только в Токио и Осаке.

Сегодня Киото станет первым городом Японии, где ставка достигнет 10 000 иен. Для сравнения, в Нисеко — популярном зимнем курорте на Хоккайдо — максимальный сбор составляет 2 000 иен.

3 интересных факта

Киото ежегодно принимает более 50 миллионов туристов — почти вдвое больше, чем постоянных жителей всей префектуры. До пандемии 2020 года город получал около 10 миллиардов иен в год только от туристического налога. Власти планируют направить часть новых поступлений на развитие "зелёного туризма" и создание сети электробусов.

FAQ

Какой будет минимальный налог в Киото после 2026 года?

Минимальная ставка составит 200 иен за ночь для номеров дешевле 6 000 иен.

Сколько заплатит постоялец роскошного отеля?

Для номеров стоимостью от 100 000 иен и выше налог составит 10 000 иен за ночь.

Когда вступят в силу новые правила?

С марта 2026 года.

Куда пойдут средства от повышения налога?

На улучшение инфраструктуры, развитие общественного транспорта и программы сохранения культурного наследия.

Стоит ли ехать в Киото после подорожания?

Да, повышение налога несущественно повлияет на общую стоимость путешествия и поможет сохранить уникальность города.