Когда звезда плачет, а мир замирает: что случилось с любимцем Кайли Дженнер
Кайли Дженнер поделилась трагической новостью, которая тронула сердца ее поклонников по всему миру. Звезда реалити-шоу и предпринимательница рассказала о смерти своего верного друга — 13-летней итальянской борзой по кличке Норман. Публикация с трогательными словами и архивными снимками питомца появилась на ее странице в социальных сетях.
"Я до сих пор помню тот день, когда привела тебя домой. Я никогда никого так сильно не любила", — сказала Кайли Дженнер.
Звезда призналась, что с детства мечтала об итальянской борзой, но родители были против. Когда Кайли исполнилось 17 лет, она наконец осуществила мечту и купила щенка на Рождество.
"Это был лучший подарок, что я когда-либо могла получить", — добавила она.
Верный друг на протяжении 13 лет
Норман жил рядом с Кайли почти всю ее взрослую жизнь. Фолловеры давно знали его — собака часто появлялась в сторис и фотографиях звезды, а также в ранних выпусках шоу Keeping Up with the Kardashians. Многие поклонники даже шутили, что Норман — "самый знаменитый пёс в семействе Кардашьян-Дженнер".
Однако для самой Кайли это был не просто питомец, а член семьи. В посте она призналась, что потеря дается ей очень тяжело.
"Норман, ты наполнил мою жизнь и жизнь многих других людей чистой радостью. Мы были вместе почти 13 лет, но я знаю, что буду помнить тебя гораздо дольше", — поделилась Кайли.
Она также призналась, что пыталась подготовить себя к неизбежному, ведь собака уже была в возрасте, но боль утраты оказалась сильнее ожиданий.
Семейные воспоминания
Для Кайли, которая сейчас воспитывает двоих детей — Сторми и Эйра, Норман стал важной частью семейной истории. Дети, по словам звезды, успели познакомиться с собакой и полюбить её.
"Я счастлива знать, что мои дети получили шанс встретить тебя и любить тебя. Мой сладкий Норми… Мое сердце разрывается", — написала Дженнер.
Поклонники мгновенно откликнулись на пост сотнями комментариев поддержки. Многие делились своими историями о потере питомцев и благодарили Кайли за искренность.
Как справиться с потерей животного
Психологи отмечают, что смерть домашнего питомца вызывает эмоциональный отклик, сравнимый с потерей близкого человека.
Вот несколько шагов, которые помогают справиться с утратой:
-
позволить себе горевать. Не стоит подавлять чувства или считать их "несерьезными".
-
сохранить память. Фотоальбом, рамка или дерево в честь питомца помогают пережить боль.
-
не торопиться с новым животным. Нужно время, чтобы завершить процесс прощания.
-
говорить об этом. Поддержка друзей, семьи или онлайн-сообществ важна для эмоционального восстановления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорировать чувство потери, притворяясь, что "это просто собака".
• Последствие: накопленные эмоции приводят к апатии или раздражительности.
• Альтернатива: принять факт утраты, выразить благодарность за годы, проведённые вместе, и дать себе время на восстановление.
А что если завести нового питомца?
Многие боятся, что новый питомец станет "заменой" ушедшего. Но специалисты по поведению животных считают, что это не предательство, а естественный шаг, когда человек снова готов делиться любовью. Главное — делать это осознанно, не пытаясь повторить прошлое.
Интересные факты о питомцах Кайли Дженнер
-
У Кайли было несколько собак — Норман, Бэмби, Роз, Харли и София.
-
В 2015 году она даже построила для них отдельный "мини-дом" с кондиционером.
-
Норман и Бэмби часто позировали вместе — фаны называли их "идеальной парой итальянских борзых".
FAQ
Как долго живут итальянские борзые?
В среднем от 12 до 15 лет, при хорошем уходе — до 17 лет.
Сколько стоит щенок итальянской борзой?
Цена варьируется от 1000 до 3000 долларов в зависимости от родословной и питомника.
Как ухаживать за породой?
Эти собаки требуют деликатного отношения, тепла и умеренной активности. Им нельзя переохлаждаться — зимой обязательно нужны комбинезоны.
Что помогает пережить смерть питомца?
Общение с близкими, просмотр старых фото, создание памятной вещи или благотворительный взнос в приют.
Мифы и правда
Миф: "Лучше не заводить животных, чтобы не переживать их смерть".
Правда: дюбовь и радость, которые они приносят, многократно перевешивают боль расставания.
Миф: "Нельзя показывать детям смерть питомца".
Правда: напротив, это помогает ребенку понять ценность жизни и научиться выражать эмоции.
Миф: "Новый питомец должен быть таким же, как старый".
Правда: каждый питомец уникален, и сравнивать их неправильно.
