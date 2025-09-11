Экономный шедевр: рецепт торта, который делает праздник доступным для всех

Представьте себе десерт, который не просто вкусен, а становится легендой на любом празднике! Классический киевский торт с его воздушными коржами и ароматным кремом — это настоящий шедевр, который покоряет с первого кусочка. Давайте разберемся, как приготовить его дома, шаг за шагом.

Ингредиенты

Сахар: 250 г

Яичные белки (примерно от 5-6 крупных яиц): 220 г

Фундук (жареный; можно заменить на арахис или кешью): 180 г

Пшеничная мука: 50 г

Ванильный сахар: 1 ч. л.

Сливочное масло: 300 г

Сахар: 280 г

Молоко: 190 мл

Какао: 15 г

Ванильный сахар: 10 г

Яичные желтки: 4 шт.

Коньяк: 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка белков. Отделите белки от желтков, убедившись, что в белки не попала ни капля желтка. Посуда должна быть чистой и сухой. Оставьте белки при комнатной температуре с вечера. Разогрейте духовку до 150°C.

Обработка орехов. Порубите жареный фундук в блендере до средней крошки. Если хотите, попробуйте замены вроде кешью или арахиса, или смешайте их в пропорции 50/50.

Смешивание сухих ингредиентов. В миске соедините просеянную муку, 200 г сахара и фундук.

Взбивание белков. Взбейте белки в мягкую пену, затем постепенно добавьте 50 г сахара, продолжая взбивать до жестких пиков. Подробности о правильной технике взбивания — в статье по ссылке ниже.

Соединение теста. Аккуратно вмешайте орехово-мучную смесь в белки лопаткой, чтобы не осадить массу.

Выпечка коржей. Разделите тесто на две формы (Ø 20 и 24 см), застеленные пергаментом, и разровняйте. Если духовка маленькая, выпекайте по одному. Готовьте при 150°C около 90 минут (время приблизительное). Узнать больше о формах для выпечки — в статье по ссылке.

Охлаждение коржей. Оставьте коржи в формах на сутки при комнатной температуре. Если один влажный, досушите в духовке при 100°C. Обрежьте больший корж до размера меньшего. Обрезки порубите в крошку, но не слишком мелко.

Начало крема. Достаньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало комнатной температуры.

Заваривание основы. В сотейнике смешайте молоко и 200 г сахара, доведите до кипения и растворите сахар, но не кипятите.

Разотрите желтки. Смешайте желтки с 80 г сахара и ванильным сахаром.

Вливание молока. Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтки при постоянном помешивании, чтобы желтки не свернулись.

Варка крема. Перелейте смесь в сотейник и варите на слабом огне до загустения (след от пальца не должен затягиваться).

Охлаждение крема. Переложите крем в миску, накройте пленкой и охладите до комнатной температуры.

Взбивание масла. Взбейте мягкое масло до пышности, постепенно добавляя заварной крем, затем влейте коньяк. Совет по масляному крему — в статье по ссылке. Отделите 80 г крема, а в остальной просейте какао и перемешайте.

Сборка торта. Смажьте блюдо кремом, выложите первый корж, нанесите половину шоколадного крема, накройте вторым коржом, распределите оставшийся крем по бокам. Оставьте немного для украшения.

Украшение и подача. Обсыпьте бока крошкой, нанесите белый крем решеткой, шоколадный — каемкой. Окрасьте часть крема красителями для цветов и листиков.