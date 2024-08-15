КХЛ вводит новые правила начисления очков в овертайме с сезона 2024/2025

Лига приняла решение о лишении команды очков в овертайме, если она потерпит поражение после замены вратаря.

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в системе начисления очков во время овертайма, сообщает пресс-служба лиги.

Начиная с сезона 2024/2025, команда, которая проиграет в овертайме после того, как вратарь был заменен на дополнительного игрока, не получит очков. "Единственным исключением будет случай, когда вратарь заменяется по правилу "отложенного штрафа", — уточняется в сообщении.

Тактика замены вратаря в овертайме была введена Сергеем Федоровым, когда он возглавлял ЦСКА в 2021–2024 годах. Ранее обе команды гарантированно получали по одному очку, что делало замену вратаря рискованной, но зачастую выгодной за счет численного преимущества.

В НХЛ команды уже несколько лет не получают очков за поражение в овертайме, если вратарь был снят.

Старт регулярного чемпионата 17-го сезона КХЛ намечен на 3 сентября 2024 года.

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