КХЛ вводит новые правила начисления очков в овертайме с сезона 2024/2025

Лига приняла решение о лишении команды очков в овертайме, если она потерпит поражение после замены вратаря.
Совет директоров КХЛ утвердил изменения в системе начисления очков во время овертайма, сообщает пресс-служба лиги.
Начиная с сезона 2024/2025, команда, которая проиграет в овертайме после того, как вратарь был заменен на дополнительного игрока, не получит очков. "Единственным исключением будет случай, когда вратарь заменяется по правилу "отложенного штрафа", — уточняется в сообщении.
Тактика замены вратаря в овертайме была введена Сергеем Федоровым, когда он возглавлял ЦСКА в 2021–2024 годах. Ранее обе команды гарантированно получали по одному очку, что делало замену вратаря рискованной, но зачастую выгодной за счет численного преимущества.
В НХЛ команды уже несколько лет не получают очков за поражение в овертайме, если вратарь был снят.
Старт регулярного чемпионата 17-го сезона КХЛ намечен на 3 сентября 2024 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Frolzart ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки
Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов
После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.
Врач Мильнер: частота стула у взрослого человека не должна превышать 3 раза в день
Врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер объяснила, что нормальная частота стула у взрослого — это от трех раз в неделю до двух-трех раз в день.
В ДОСААФ будут принимать с 14 лет
Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, сообщается в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации 'ДОСААФ'".