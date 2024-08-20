Квинси Промес пытается найти способы заключить новый контракт со "Спартаком"

Алишер Джураев, известный московский барбер, поделился информацией о том, что голландский форвард Квинси Промес стремится вернуться в московский "Спартак". По словам Джураева, они поддерживают связь с Квинси, и тот активно работает над возвращением в Россию.

Футболист выразил желание как можно скорее оказаться в "Спартаке". Однако проблема заключается в том, что контракт Промеса истёк. Алишер уверен, что они найдут способ решить этот вопрос. Джураев отмечает, что Квинси хорошо разбирается в футболе и является энергичным человеком.

1 июля "Спартак" официально сообщил о том, что Квинси Промес покинул команду в статусе свободного агента.

Квинси играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год и вернулся в команду в начале 2021. За время, проведённое в "Спартаке", он сыграл 235 матчей, забил 114 голов и сделал 59 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Квинси, находясь в ОАЭ, опубликовал фотографию в форме "Спартака". Контракт Промеса с "Спартаком" закончился 30 июня, и клуб не стал его продлевать.

14 февраля Квинси приговорили к шести годам тюрьмы в Амстердаме за контрабанду кокаина. Суд прошёл 24 января, прокуратура требовала девять лет заключения. А 16 февраля его объявили в международный розыск.

13 марта в ОАЭ задержали Квинси за аварию, после которой он покинул место происшествия. До этого он сидел под домашним арестом. 17 мая его отпустили из-под стражи.

Фото: From Wikimedia Commons/ Антон Зайцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)