В КВН отказались от идеи участия постоянного ведущего после смерти Маслякова

В КВН больше не будет постоянного ведущего

КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.

"По этому поводу в апреле прошедшего года прекрасно высказался Александр Александрович (Масляков-младший), что нет никого из бессменных ведущих, кроме Александра Васильевича, царство ему небесное", — заявили там.

Все московские игры в этом сезоне проводит Дмитрий Хрусталев, выездные — Валдис Пельш, а решение на следующий сезон примут позже.

Масляков умер вчера, 8 сентября, после тяжелой болезни. Свою последнюю игру он провел в 2022 году.

Ранее лучший друг Александра Юлий Гусман заявил, что семья Маслякова, а также его ученики примут на себя все функции по развитию клуба веселых и находчивых.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Подгорчук