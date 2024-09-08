Юлий Гусман поделился, что дело Маслякова продолжат его ученики

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отметил, что след основателя КВН Александра Масляков будет присутствовать в проектах своих учеников.

"Он стал эталоном для советских и российских деятелей, олицетворением великолепной программы, а сейчас он — символ множества других программ, созданных его учениками. Я называю их "академия КВН"", — приводит слова Гусмана издание "Звезда".

Артист твердо убежден, что наследие ведущего КВН будет сохраняться десятилетиями. По мнению Юлия Соломоновича, дело Маслякова продолжат его сын и жена, которые всегда были рядом на его творческом пути.

Гусман также подчеркнул их многолетнюю дружбу с Александром Васильевичем, которая длилась почти шесть десятилетий. Он выразил глубокие соболезнования семье.

Ранее стало известно о кончине Александра Маслякова. Об этом сообщила пресс-служба КВН. Легендарному ведущему было 82 года. В заявлении на сайте Клуба веселых и находчивых сказано, что Масляков стал символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Подгорчук