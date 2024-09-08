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Лучший друг Маслякова рассказал, кто будет развивать КВН
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Юлий Гусман поделился, что дело Маслякова продолжат его ученики

Лучший друг Маслякова рассказал, кто будет развивать КВН

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отметил, что след основателя КВН Александра Масляков будет присутствовать в проектах своих учеников.

"Он стал эталоном для советских и российских деятелей, олицетворением великолепной программы, а сейчас он — символ множества других программ, созданных его учениками. Я называю их "академия КВН"", — приводит слова Гусмана издание "Звезда".

Артист твердо убежден, что наследие ведущего КВН будет сохраняться десятилетиями. По мнению Юлия Соломоновича, дело Маслякова продолжат его сын и жена, которые всегда были рядом на его творческом пути.

Гусман также подчеркнул их многолетнюю дружбу с Александром Васильевичем, которая длилась почти шесть десятилетий. Он выразил глубокие соболезнования семье.

Ранее стало известно о кончине Александра Маслякова. Об этом сообщила пресс-служба КВН. Легендарному ведущему было 82 года. В заявлении на сайте Клуба веселых и находчивых сказано, что Масляков стал символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Подгорчук

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