Юлий Гусман поделился, что дело Маслякова продолжат его ученики

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отметил, что след основателя КВН Александра Масляков будет присутствовать в проектах своих учеников.
"Он стал эталоном для советских и российских деятелей, олицетворением великолепной программы, а сейчас он — символ множества других программ, созданных его учениками. Я называю их "академия КВН"", — приводит слова Гусмана издание "Звезда".
Артист твердо убежден, что наследие ведущего КВН будет сохраняться десятилетиями. По мнению Юлия Соломоновича, дело Маслякова продолжат его сын и жена, которые всегда были рядом на его творческом пути.
Гусман также подчеркнул их многолетнюю дружбу с Александром Васильевичем, которая длилась почти шесть десятилетий. Он выразил глубокие соболезнования семье.
Ранее стало известно о кончине Александра Маслякова. Об этом сообщила пресс-служба КВН. Легендарному ведущему было 82 года. В заявлении на сайте Клуба веселых и находчивых сказано, что Масляков стал символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.
Фото: commons.wikimedia.org/Александр Подгорчук
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