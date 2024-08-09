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Бородинский квас: у него получается необыкновенный насыщенный вкус
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  • Опубликована сегодня в 7:32

Готовим сами бородинский квас: для этого напитка нужно всего три составляющих

Бородинский квас: у него получается необыкновенный насыщенный вкус

Бородинский квас — это традиционный русский напиток, приготовленный из ржаного хлеба и дрожжей. Этот квас обладает насыщенным вкусом и ароматом, которые делают его идеальным напитком для жарких летних дней.

Для приготовления бородинского кваса вам потребуются следующие ингредиенты:

  • бородинский хлеб — 5 ломтиков;
  • вода — 3 литра;
  • cвежие дрожжи — 15 грамм.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Подсушите ломтики бородинского хлеба в духовке до лёгкого подрумянивания.
  2. Залейте хлеб кипятком и дайте настояться в течение 3 часов.
  3. Добавьте в сусло свежие дрожжи и оставьте ещё на сутки.
  4. Процедите квас и разлейте по бутылкам.
  5. Оставьте бутылки в тёплом месте на 3 часа, затем поместите их в холодильник на 3-4 дня.
  6. Готовый бородинский квас можно хранить в холодильнике до 2 недель. Подавайте его охлаждённым, добавив лёд и ломтик лимона по вкусу.

Фото: www.flickr.com/Mr.Icon (Mricon) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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