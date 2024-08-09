Готовим сами бородинский квас: для этого напитка нужно всего три составляющих

Бородинский квас — это традиционный русский напиток, приготовленный из ржаного хлеба и дрожжей. Этот квас обладает насыщенным вкусом и ароматом, которые делают его идеальным напитком для жарких летних дней.
Для приготовления бородинского кваса вам потребуются следующие ингредиенты:
- бородинский хлеб — 5 ломтиков;
- вода — 3 литра;
- cвежие дрожжи — 15 грамм.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
- Подсушите ломтики бородинского хлеба в духовке до лёгкого подрумянивания.
- Залейте хлеб кипятком и дайте настояться в течение 3 часов.
- Добавьте в сусло свежие дрожжи и оставьте ещё на сутки.
- Процедите квас и разлейте по бутылкам.
- Оставьте бутылки в тёплом месте на 3 часа, затем поместите их в холодильник на 3-4 дня.
- Готовый бородинский квас можно хранить в холодильнике до 2 недель. Подавайте его охлаждённым, добавив лёд и ломтик лимона по вкусу.
Фото: www.flickr.com/Mr.Icon (Mricon) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
В Венесуэле перестала работать сеть X
Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы ограничила на десять дней работу в стране социальной сети Х. Накануне глава государства, Николас Мадуро издал специальный указ, говорится в сообщении канцелярии президента республики.
Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким
Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.
Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана
Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.
Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске
Агата Муцениеце пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.