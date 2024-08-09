Готовим сами бородинский квас: для этого напитка нужно всего три составляющих

Бородинский квас: у него получается необыкновенный насыщенный вкус

Для приготовления бородинского кваса вам потребуются следующие ингредиенты :

Бородинский квас — это традиционный русский напиток, приготовленный из ржаного хлеба и дрожжей. Этот квас обладает насыщенным вкусом и ароматом, которые делают его идеальным напитком для жарких летних дней.

Присоединяйтесь к быстрому телеграм-каналу NewsInfo а также в ОК, ВК, Facebook*

Добавьте NewsInfo в свои источники в Дзене и News.Google.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.