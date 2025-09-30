Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иркутский квас на хлебе и мёде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:30

Квас может быть и лекарством, и вредом: всё зависит от того, где его купить

Квас промышленный содержит сахар и консерванты, повышает риск ожирения и проблем ЖКТ

Квас издавна считался традиционным летним напитком, способным утолить жажду и поддержать силы. Но современный промышленный продукт заметно отличается от классического рецепта. Диетологи предупреждают: магазинный квас может принести больше вреда, чем пользы, если употреблять его регулярно.

Сравнение: промышленный и домашний квас

Параметр Магазинный квас Домашний квас
Состав Сахар, ароматизаторы, консерванты Ржаной хлеб, закваска, минимум сахара
Польза Практически отсутствует Поддержка микрофлоры, освежающий эффект
Риски Повышение сахара в крови, ожирение, раздражение ЖКТ Возможна лёгкая ферментация, но безопаснее
Вкус Сильно сладкий, газированный Натуральный, хлебный, мягкий

Советы шаг за шагом

  1. Читайте состав на этикетке: чем меньше добавок и сахара, тем лучше.

  2. Отдавайте предпочтение напиткам с пометкой "брожения", а не "на основе концентрата".

  3. Попробуйте приготовить квас дома из ржаного хлеба, добавив минимум сахара.

  4. Для утоления жажды чаще выбирайте воду с лимоном, морсы или компоты без сахара.

  5. Контролируйте количество: даже натуральный квас лучше пить не больше 1 стакана в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить промышленный квас литрами в жару.
    Последствие: набор веса, скачки сахара, проблемы с желудком.
    Альтернатива: домашний квас или охлаждённый травяной чай.

  • Ошибка: давать магазинный квас детям.
    Последствие: раздражение слизистой, лишний сахар.
    Альтернатива: морс, компот или вода с ягодами.

  • Ошибка: употреблять квас при болезнях ЖКТ.
    Последствие: обострение гастрита или язвы.
    Альтернатива: щадящие напитки — кисели, отвар шиповника.

А что если…

А что если заменить квас газировкой? На первый взгляд разница невелика, ведь сахара там столько же. Но квас хотя бы имеет традиции брожения, тогда как газированные напитки — чистая химия.

А что если полностью перейти на домашние напитки? Тогда можно сохранить вкус, избежать вредных добавок и контролировать количество сахара.

Плюсы и минусы кваса

Плюсы Минусы
Традиционный вкус, освежает Высокое содержание сахара в промышленном варианте
Может поддерживать микрофлору (в домашнем) Раздражает слизистую ЖКТ
Лёгкая ферментация Противопоказан детям и больным с хроническими заболеваниями
Доступность Часто содержит ароматизаторы и консерванты

FAQ

Можно ли пить квас каждый день?
Нет, особенно промышленный. Он содержит много сахара и раздражает желудок.

Кому противопоказан квас?
Детям, людям с болезнями ЖКТ, сердца и нервной системы.

Как приготовить полезный квас дома?
Используйте ржаной хлеб, воду, немного сахара и изюм. Брожение занимает 2-3 дня.

Чем заменить квас летом?
Натуральными морсами, компотами без сахара, водой с лимоном, травяными чаями.

Мифы и правда

  • Миф: квас — это всегда полезный напиток.
    Правда: промышленный квас может нанести вред из-за сахара и добавок.

  • Миф: квас безопасен для детей.
    Правда: детям он противопоказан, особенно магазинный.

  • Миф: чем больше кваса, тем лучше утоляется жажда.
    Правда: из-за сахара он только усиливает жажду.

Исторический контекст

  1. Квас известен на Руси с X века и считался народным напитком.

  2. Его готовили из хлеба, мёда и трав, добавляя целебные растения.

  3. Промышленный вариант появился в XX веке и сильно отличается от традиционного рецепта.

Три интересных факта

  1. В старину квас использовали не только как напиток, но и как основу для окрошки.

  2. В традиционной кухне было более 100 видов кваса — от ягодного до свекольного.

  3. Настоящий домашний квас содержит лишь следы алкоголя (около 1 %), что делает его безопасным для взрослых.

