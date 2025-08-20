Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ягодный квас
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Осадок в бутылке — и в организме: квас, который лучше не пить

Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления

Квас ассоциируется с летом, прохладой и освежающим вкусом. Но за внешней безобидностью напитка может скрываться серьёзная опасность. Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион в разговоре с "Лентой.ру" объяснила, как вовремя распознать испорченный квас и чем грозит его употребление.

Квас с подвохом: признаки порчи
Понять, что квас испортился, несложно — нужно лишь внимательно отнестись к его внешнему виду, вкусу и запаху. Диетолог называет тревожные признаки:

  • Непривычный запах — если аромат перестал быть кисловато-хлебным и появились посторонние нотки, это повод отказаться от напитка.
  • Слишком кислый или горький вкус — особенно настораживает горечь, её не должно быть в нормальном квасе.
  • Помутнение или нехарактерный цвет — качественный квас должен быть янтарным или коричневым, без осадка и взвеси.
  • Осадок после открытия — особенно опасен, если напиток уже хранился вне холодильника.

"Если квас вызывает хоть малейшие сомнения, лучше не рисковать — здоровье дороже", — подчёркивает специалист.

Чем опасен испорченный квас?

"Если квас испортился вследствие нарушения условий хранения или технологии приготовления, в нем могут развиваться патогенные микроорганизмы — бактерии либо грибки", — предупреждает Литвинова-Гразион.

Попадание таких микробов в организм может привести к пищевому отравлению с типичными симптомами:

  • тошнота, рвота;
  • диарея;
  • спазмы и боли в животе;
  • повышение температуры.

Но последствия могут быть и серьёзнее: нарушение водно-электролитного баланса, слабость, головокружение и сбои сердечного ритма.

Что делать при сомнении?
Если есть хоть малейшие сомнения в качестве кваса — лучше отказаться от его употребления. Особенно это важно в жару, когда продукты портятся быстрее, а последствия отравления могут быть тяжелее.

