Осадок в бутылке — и в организме: квас, который лучше не пить

Квас ассоциируется с летом, прохладой и освежающим вкусом. Но за внешней безобидностью напитка может скрываться серьёзная опасность. Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион в разговоре с "Лентой.ру" объяснила, как вовремя распознать испорченный квас и чем грозит его употребление.

Квас с подвохом: признаки порчи

Понять, что квас испортился, несложно — нужно лишь внимательно отнестись к его внешнему виду, вкусу и запаху. Диетолог называет тревожные признаки:

Непривычный запах — если аромат перестал быть кисловато-хлебным и появились посторонние нотки, это повод отказаться от напитка.

Слишком кислый или горький вкус — особенно настораживает горечь, её не должно быть в нормальном квасе.

Помутнение или нехарактерный цвет — качественный квас должен быть янтарным или коричневым, без осадка и взвеси.

Осадок после открытия — особенно опасен, если напиток уже хранился вне холодильника.

"Если квас вызывает хоть малейшие сомнения, лучше не рисковать — здоровье дороже", — подчёркивает специалист.

Чем опасен испорченный квас?

"Если квас испортился вследствие нарушения условий хранения или технологии приготовления, в нем могут развиваться патогенные микроорганизмы — бактерии либо грибки", — предупреждает Литвинова-Гразион.

Попадание таких микробов в организм может привести к пищевому отравлению с типичными симптомами:

тошнота, рвота;

диарея;

спазмы и боли в животе;

повышение температуры.

Но последствия могут быть и серьёзнее: нарушение водно-электролитного баланса, слабость, головокружение и сбои сердечного ритма.

Что делать при сомнении?

Если есть хоть малейшие сомнения в качестве кваса — лучше отказаться от его употребления. Особенно это важно в жару, когда продукты портятся быстрее, а последствия отравления могут быть тяжелее.