Рост цен на квартиры-студии в комфорт-классе после введения ограничений в мае 2024 года

С введением в мае 2024 года ограничений на проектировку и строительство студий площадью менее 28 квадратных метров, средняя цена квартир-студий в комфорт-классе увеличилась на 7,3%. При этом средний месячный темп роста цен на аналогичные объекты составил 1%, согласно данным аналитиков компании Nikoliers.



В июле наблюдалось замедление роста цен на квартиры-студии — по всем классам этот показатель составил 3,9%. Однако в премиум-сегменте был зафиксирован рост на уровне 7,1%. Причиной замедления темпов роста цен стало усиление спроса в июне после отмены льготной ипотеки, что привело к увеличению предложения студентов на рынке.



К началу августа резкий рост цен на малогабаритные квартиры комфорт-класса немного утих, составив 6,4% по сравнению с маем 2024 года. В то же время, квартиры-студии бизнес- и премиум-классов продемонстрировали более высокий темп роста: с августа по май 2024 года их цены увеличились на 4% и 7,1% соответственно.

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