Доход от аренды жилья в рублях
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:38

Квартиры перестали дорожать — и это плохой знак: что происходит с арендой в России

Рост аренды жилья в России в 2025 году стал минимальным за восемь лет — Мир квартир

Рынок аренды жилья в России в 2025 году впервые за долгое время показал почти полную ценовую паузу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков федерального портала "Мир квартир", рост ставок оказался минимальным и стал самым низким за последние восемь лет.

Однокомнатные квартиры: рост почти нулевой

По итогам года аренда однокомнатных квартир практически не изменилась. В 36 городах из 70 ставки выросли, в 34 — снизились. В среднем по стране рост составил всего 0,1%, а средняя цена аренды "однушки" достигла 27 275 рублей в месяц.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Белгороде (+23,9%), Севастополе (+17,9%), Самаре (+12,4%), Брянске (+12,3%) и Курске (+10,2%). При этом сильнее всего аренда подешевела в Кемерове (-14,5%), Пензе (-12,8%), Омске (-10,8%), Орле (-10,5%) и Новокузнецке (-10,4%).

Москва, Подмосковье и Петербург

В крупнейших агломерациях динамика оказалась разнонаправленной. В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 2,7%, до 56 959 рублей в месяц. В Подмосковье, напротив, ставки выросли на 4,2%, до 38 042 рублей.

В Санкт-Петербурге аренда "однушек" подорожала на 2,3% и достигла 40 340 рублей в месяц, что выбивается из общей тенденции стагнации.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

Аренда двухкомнатных квартир выросла символически — на 1,3%, до 33 898 рублей в месяц. Рост отмечен в 41 городе, снижение — в 29. Самые заметные прибавки зафиксированы в Белгороде (+27%), Севастополе (+21,2%), Смоленске (+14,9%), Магнитогорске (+14,9%) и Саранске (+14,7%).

В Москве "двушки" подешевели на 1,9%, до 68 327 рублей, в Московской области подорожали на 4,4%, до 46 030 рублей, а в Петербурге ставки снизились на 1,5%, до 49 872 рублей.

Трёхкомнатные квартиры подорожали в 43 городах из 70 и подешевели в 27. В среднем по стране аренда выросла на 0,6%, до 42 492 рублей в месяц. В Москве рост составил 2,6% (до 87 045 рублей), в Подмосковье — 5,1% (до 58 882 рублей), тогда как в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение на 4,1%, до 61 982 рублей.

Почему рынок остановился

Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко отметил, что текущая динамика уникальна для последних лет.

"Рост ставок аренды получился околонулевой, в пределах погрешности — такого рынок не видел восемь лет", — заявил Павел Луценко.

По его словам, после рекордного подорожания в 2024 году рынок переживает коррекцию, усиленную экономическим спадом, отсутствием роста доходов населения и затоваренностью. Предложение жилья в целом по стране увеличилось на 32-35%, тогда как спрос во многих городах не дотягивает до этого уровня.

