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Гаврилов: размер микродоли не может быть меньше 6 квадратных метров
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Новый закон запрещает делить квартиры на микродоли: как это ударит по владельцам недвижимости

Гаврилов: размер микродоли не может быть меньше 6 квадратных метров

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) сообщил, что владельцы жилья не могут разделять его на микродоли площадью менее 6 квадратных метров

Об этом сообщает News.ru.

Эксперт уточнил, что долю в праве общей собственности запрещено дробить на более мелкие части.

Также было отмечено, что в России наблюдается снижение интереса к малогабаритному жилью. В первом полугодии наибольшим спросом среди покупателей квартир в новостройках пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 33,4% и 33,5% запросов соответственно.

Трехкомнатные квартиры заняли третье место по популярности, привлекая интерес 15,6% покупателей в период с января по июнь.

Фото: flickr.com/Blue Lotus(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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