Как заработать миллионы на сдаче квартир в аренду: секреты успешного инвестирования

Сдача квартиры в аренду может обеспечить стабильный доход, если правильно выбрать объект для инвестиций.

Директор инфраструктурных и коммерческих проектов компании "Кронфорт" Сергей Сергеев отметил, что вложения в жильё обладают значительными преимуществами.

По его словам, инвестиции в недвижимость характеризуются низким уровнем рисков и высокой надежностью, что делает их доступными даже для начинающих инвесторов.

Он также добавил, что приобретение квартиры помогает защитить капитал от инфляции, а в случае необходимости такой актив всегда можно продать, передать по наследству или использовать для личного проживания.

Сергей Сергеев подчеркнул, что в перспективных и нестандартных локациях доходность от таких вложений может быть стабильной на протяжении всего года, сообщает "Петербург Эксперт".

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