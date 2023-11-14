Объем ввода жилья в России: снижение на 1,8% за 10 месяцев 2023 года

Согласно данным Росстата, с января по октябрь 2023 года объем ввода жилья в России составил 86,2 миллиона квадратных метров, что на 1,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. За указанный период населением введено в эксплуатацию 50,1 миллиона квадратных метров, из которых 2,1 миллиона квадратных метров приходятся на октябрь. В общей сложности за октябрь текущего года в России построено 6,5 миллиона квадратных метров жилья.
Согласно представленной статистике, в течение 10 месяцев 2023 года лидерами по вводу жилья стали Московская область (9,5 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (5,8 миллиона квадратных метров), Москва (5,1 миллиона квадратных метров), Ленинградская область (3,5 миллиона квадратных метров) и Татарстан (почти 3 миллиона квадратных метров).
Ранее сообщалось, что министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин прогнозирует, что по итогам 2023 года в стране будет введено в эксплуатацию рекордное количество - 104 миллиона квадратных метров жилья. В 2022 году объем ввода жилья составил 102,7 миллиона квадратных метров, что на 11% больше, чем в предыдущем году.
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