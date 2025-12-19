Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:19

Квартира ушла, миллионы — тоже: вскрылась новая деталь дела Ларисы Долиной

Лариса Долина заплатила посредникам 4,48 млн рублей при продаже квартиры — ТАСС-

История с квартирой Ларисы Долиной в центре Москвы получила новые подробности уже после финального решения суда. Выяснилось, что в процессе продажи недвижимости артистка пользовалась услугами посредников, заплатив им многомиллионное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного дела.

Договор с агентством и сумма вознаграждения

Согласно документам, в апреле 2024 года между Ларисой Долиной и индивидуальным предпринимателем был заключён договор на оказание посреднических услуг. Исполнитель, обозначенный в договоре как агентство, обязался от имени и по поручению клиентки осуществлять юридические и фактические действия по поиску покупателя квартиры в центре Москвы.

Речь шла не только о консультациях, но и о полноценном сопровождении сделки. За выполнение этих обязательств артистка выплатила агентству значительную сумму.

"В апреле 2024 г. между Долиной Л. А. и индивидуальным предпринимателем был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры. Впоследствии Долиной Л. А. в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 руб", — говорится в материалах дела.

Решение Верховного суда

16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в рассмотрении громкого спора о квартире Ларисы Долиной. Ранее суды нижестоящих инстанций отменили сделку по продаже жилья Полине Лурье, однако высшая судебная инстанция приняла иное решение.

Верховный суд признал право собственности за Полиной Лурье. Таким образом, продажа квартиры была признана действительной, а основания для её отмены — отсутствующими.

Дальнейшая судьба квартиры

После решения Верховного суда было указано, что Лариса Долина незаконно проживает в квартире и обязана её покинуть. При этом вопрос о принудительном выселении артистки и членов её семьи пока не решён окончательно.

Рассмотрение этого аспекта дела предстоит Московскому городскому суду. Именно он должен определить дальнейший порядок исполнения судебного решения и возможные меры в случае отказа освободить жилое помещение.

