Квартира стала ловушкой, больница — спасением: две сестры из Норильска остаются под контролем врачей

История, вскрывшаяся в Норильске в конце декабря, продолжает развиваться уже в медицинской плоскости: две маленькие девочки остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Ведомство уточняет, что речь идет о сестрах одного и двух лет, которых мать оставила одних в квартире на несколько суток.

Состояние детей и что говорят врачи

По данным регионального министерства здравоохранения, девочки по-прежнему находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, при этом по медицинским параметрам оно остается на уровне "среднего". В минздраве не уточнили, когда детей смогут выписать, подчеркнув лишь, что они продолжают получать помощь в стационаре.

"По медицинским показателям [cостояние] среднее, а в целом удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

Известно, что изначально обеих младших дочерей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас, по информации ведомства, динамика позволяет говорить о стабилизации. При этом медицинское наблюдение продолжается, поскольку речь идет о последствиях длительного отсутствия надлежащего ухода и питания.

Обстоятельства происшествия и уголовные дела

В конце декабря прошлого года стало известно, что женщина оставила на несколько дней четверых детей одних в квартире без должного присмотра и еды. Дети — 15 и 2 лет, 1 года и 5 месяцев — находились в жилище без взрослого, пока мать, как установили ранее, ушла к знакомому. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали, что продуктов в холодильнике не было.

Пятимесячный мальчик умер от голода, девочки одного года и двух лет были госпитализированы, а старшая помещена в социальный приют. По словам старшей девочки, в последние дни она кормила детей кашей на воде дважды в день. Эти показания легли в общую картину случившегося, которую сейчас оценивают следствие и суд.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенные с особой жестокостью (п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать признала вину и была заключена под стражу. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.