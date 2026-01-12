Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
медосмотр детей
медосмотр детей
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:28

Квартира стала ловушкой, больница — спасением: две сестры из Норильска остаются под контролем врачей

По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона

История, вскрывшаяся в Норильске в конце декабря, продолжает развиваться уже в медицинской плоскости: две маленькие девочки остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Ведомство уточняет, что речь идет о сестрах одного и двух лет, которых мать оставила одних в квартире на несколько суток.

Состояние детей и что говорят врачи

По данным регионального министерства здравоохранения, девочки по-прежнему находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, при этом по медицинским параметрам оно остается на уровне "среднего". В минздраве не уточнили, когда детей смогут выписать, подчеркнув лишь, что они продолжают получать помощь в стационаре.

"По медицинским показателям [cостояние] среднее, а в целом удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

Известно, что изначально обеих младших дочерей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас, по информации ведомства, динамика позволяет говорить о стабилизации. При этом медицинское наблюдение продолжается, поскольку речь идет о последствиях длительного отсутствия надлежащего ухода и питания.

Обстоятельства происшествия и уголовные дела

В конце декабря прошлого года стало известно, что женщина оставила на несколько дней четверых детей одних в квартире без должного присмотра и еды. Дети — 15 и 2 лет, 1 года и 5 месяцев — находились в жилище без взрослого, пока мать, как установили ранее, ушла к знакомому. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали, что продуктов в холодильнике не было.

Пятимесячный мальчик умер от голода, девочки одного года и двух лет были госпитализированы, а старшая помещена в социальный приют. По словам старшей девочки, в последние дни она кормила детей кашей на воде дважды в день. Эти показания легли в общую картину случившегося, которую сейчас оценивают следствие и суд.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенные с особой жестокостью (п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать признала вину и была заключена под стражу. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA сегодня в 8:18
Этот продукт едят днём — а ночью он меняет сон и сердце, хотя годами его не замечали

Учёные обнаружили связь между ежедневным употреблением авокадо, качеством сна и показателями сердечно-сосудистого здоровья у взрослых.

Читать полностью » Долгожительница Руби Гринвуд назвала работу и дисциплину основой долголетия — Life 5 News сегодня в 7:28
Долголетие не было её целью: история женщины, которая просто жила без вредных привычек

103-летняя американка продолжает вязать для детей и называет простые привычки главным секретом долгой и активной жизни.

Читать полностью » Недостаток физической активности приводит к фигуре skinny fat — тренер Брабечан сегодня в 7:25
Ваши диеты усугубляют проблему: как не превратиться в рыхлого худыша

Даже при нормальном весе тело может выглядеть рыхлым и уставшим. Тренер объяснил, кто чаще всего сталкивается с фигурой skinny fat.

Читать полностью » Психиатр Казанцев назвал выход из запоя без последствий невозможным сегодня в 6:49
Новогодний марафон закончился, а последствия догнали: резкий выход из запоя опаснее, чем кажется

Life.ru выяснил, почему "элегантно выйти из запоя" не получится и чем опасен резкий отказ. Психолог и нарколог дали план действий и нюансы.

Читать полностью » Филатова рекомендовала снизить фастфуд и сладости дважды в неделю — Ольга Филатова биолог сегодня в 4:18
Жёсткий детокс оказался ловушкой: после праздников организм требует другого подхода

В АиФ объяснили, как мягко восстановиться после новогоднего переедания: профессор АГУ советует "зелёный" рацион, а голодание — под запретом.

Читать полностью » Сахар и быстрые углеводы усиливают скачки давления — эксперт сегодня в 4:18
Неочевидные виновники гипертонии: как питание может повысить давление без предупреждения

Соль, кофеин, сахар и жирная пища могут незаметно провоцировать скачки давления. Какие продукты стоит ограничить и чем их заменить?

Читать полностью » Минимализм в украшениях стал трендом для стильных образов — стилисты сегодня в 0:33
Забудьте о мелких украшениях — вот как 2-3 детали раскрывают ваш стиль

Как выбрать украшения, чтобы они подчеркивали ваш стиль и не перегружали образ? Советы по сочетанию аксессуаров с одеждой и уходу за ними.

Читать полностью » Бег ослабил депрессивные эффекты жирной диеты — Brain Medicine вчера в 19:01
Кишечник страдает первым, разум — следом: бег неожиданно рвёт эту опасную цепочку

Исследование показывает, как бег и другие физические нагрузки помогают снизить вред нездорового питания для психики через кишечник, гормоны и работу мозга.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE
Экономика
Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа
Происшествия
Число погибших при оползне на полигоне в Себу выросло до 8 — ABS-CBN News
Общество
Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU
Туризм
Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами
Еда
Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet