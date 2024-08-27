Вас могут выселить из квартиры в любой момент: 4 причины

Собственника могут лишить жилья по нескольким причинам, как сообщает Life. Самая распространенная из них — просрочка по ипотеке.
Банк, выступающий кредитором, инициирует судебное разбирательство, после чего недвижимость продается на аукционе для погашения задолженности.
Также возможно выселение из-за долгов за услуги ЖКХ. В этом случае управляющая компания обращается в суд, и в конечном итоге судебные приставы могут принудительно выселить собственника.
Ещё одна причина — незаконная перепланировка. По решению суда, такое жилье может быть продано на публичных торгах, а собственник получит деньги за вычетом расходов на восстановление прежнего состояния.
Кроме того, выселение может произойти из-за юридических споров, связанных с наследством, правом собственности или поручительством. Судебные разбирательства могут привести к потере права на жилье одним из наследников.
Фото: unsplash.com/Jarosław Ceborski (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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