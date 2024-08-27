Вас могут выселить из квартиры в любой момент: 4 причины

Собственника могут лишить жилья по нескольким причинам, как сообщает Life. Самая распространенная из них — просрочка по ипотеке.

Банк, выступающий кредитором, инициирует судебное разбирательство, после чего недвижимость продается на аукционе для погашения задолженности.

Также возможно выселение из-за долгов за услуги ЖКХ. В этом случае управляющая компания обращается в суд, и в конечном итоге судебные приставы могут принудительно выселить собственника.

Ещё одна причина — незаконная перепланировка. По решению суда, такое жилье может быть продано на публичных торгах, а собственник получит деньги за вычетом расходов на восстановление прежнего состояния.

Кроме того, выселение может произойти из-за юридических споров, связанных с наследством, правом собственности или поручительством. Судебные разбирательства могут привести к потере права на жилье одним из наследников.

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